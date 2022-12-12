伊能靜罕談20歲兒子「女裝打扮」盡顯母愛：他每個面相都是我愛的

兩年多沒返台的伊能靜為了兒子庾恩利的NFT項目，10號出席OneOffs NFT國際藝術博覽會，她提到兒子目前在布拉格拍片，只好代子出征。兒子庾恩利擔任《Theirsverse》創辦人及藝術總監，探討中性的虛擬角色，由他帶領一群Z世代藝術家及工程師組成的團隊，今年7月正式發行NFT的首日就登上了NFT最大交易所OpenSea第五名，目前是榜首。其中作品「變裝皇后Drag Queen」更在蘇富比（Sotheby's）拍賣行以30萬港幣成交後，獲美術館和銀行收藏，是國際拍賣行裡罕見由20歲的年輕藝術家創下的佳績。



提到兒子的作品伊能靜驕傲全寫在臉上，伊能靜說小哈利從小就是學霸，喜歡念書，目前是李安的學弟，這學期從紐約大學當交換生去了布拉格，在布拉格是用膠片拍影片，現在雖然小有成就但母子兩人都認為學業最重要，她說：「因為他是學導演的，所有很有能力帶領團隊，我們目前全世界團隊有30幾人，他帶領16位藝術家，所有作品都是哈利作底，然後打造一個宇宙觀。」

【圖輯】點圖放大看更多20歲小哈利女裝前後對比👇👇👇

+ 16

庾恩利偏好王家衛和侯孝賢的電影風格，也幫台北寫了一個劇本，描寫台灣白色恐怖時期的兩個女同志的故事。伊能靜說：「我當時看到很感動，有著台北滋養他的街道感覺又有紐約給他的視覺印象，才華是做媽媽幫不了的，需要自己努力，我覺得他比傳媒看他更豐富更清醒的一個小孩。」伊能靜說兒子常要她學著做自己，他也會做自己：「有時候聽了蠻感動的。也從兒子身上學到很多，非常非常尊重他。」

問到小哈利常在社交平台以女裝出現，伊能靜說，其實小哈利也喜歡自己的男裝，也覺得帥，但他覺得自己是自由的不用去分別男生還是女生。她說：「他的兩面性是更讓他豐富的，不是來障礙他的，像現在區塊鏈就是去中心化的，那為何人還是中心化？不用說男生一定要藍色，女生一定要粉紅色！中心化的標準應該是由他們Z世代重新去建構。我只能說我非常愛他，他每一個面相都是我愛的，純然的相信他。」

【相關圖輯】54歲伊能靜小紅書大曬皮膚「真實狀態」 頭上白髮意外惹網民羨慕（點圖放大看引起網民關注的「白髮照」及更多凍齡美照👇👇👇）

+ 25

她說兒子很小就拿了村上隆展的獎，後來也一直在畫畫，做音樂，興趣很多元。外傳她替兒子安排上節目，其實她和兒子目標非常一致，就是庾恩利要成為一個很好的多媒體藝術家，而且好好完成他當導演的夢想，所以不會進演藝圈當藝人。

她目前就是在團隊裡負責管理跟大方向決策，兒子就負責項目內容及和合作夥伴間的關係，自己的立場就是給出最大的支持。之前因為有財團想花幾百萬美金買走項目，伊能靜贊成卻被庾恩利大力反對，兩人為此吵架，他對媽媽說，「我沒有金錢恐懼，因為妳把我照顧得很好，我想用自己的能力證明，這項目能做得更遠，比現在這個金額更有價值。」她也為了兒子全世界飛四處演講。

伊能靜透露，恩利目前正在製作詞曲，下一步將會由兒子製作音樂由她演唱，放在虛擬歌手世界裡永生。「他把媽媽的聲音放在虛擬人裡永生，因為有一天媽媽會走嘛，生活裡我跟秦先生是現實生活裡的伴侶，現在在精神部分我跟兒子是很好的伴侶，在人生的道路上2個男的愛我是很幸福的。」她透露明年6月庾恩利也會回到台北開展還會有出版藝術信用聯名卡，屆時會由他自己面對傳媒。

【同場加映】7大「最美星二代」性感戰力排名 苗僑偉大女苗彤只係No.5（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

延伸閱讀：

伊能靜回台灣哭喊「幸福」！親洩下一步計畫

陶晶瑩深夜接女兒越洋電話哭訴 心疼喊「只能乾著急」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】