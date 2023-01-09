萬千星輝2022｜李成昌男配5強止步　入行43年從未拎過演技獎！

李成昌在昨日舉行的《萬千星輝頒獎典禮2022》憑J2劇《凶宅清潔師》爭奪「最佳男配角」，但最後5強止步。李成昌於《凶宅清潔師》一劇內飾演尹月平一角，雖然此劇屬小本製作的J2劇，但憑其創新的劇本，未播出已經得到廣泛觀眾留意。李成昌亦沒有因是小本製作就「交行貨」，反而將角色尹月平發掉得淋漓盡致，演釋帶幾分邪氣實質愛子心切，令觀眾睇到拍爛手掌。



李成昌憑J2劇《凶宅清潔師》奪得「最佳男配角」！（劇照）

在TVB的一眾甘草之中，李成昌絕對稱得上是資歷深厚。原來自1979年起，他已經獲曾勵珍賞識加入長壽處境喜劇《香港八一》至《香港八六》系列，其後一直飾演內地新移民青年任百康（康仔）達5年之久。1986年該系列完結後，他就開始出演劇集，多是扮演市井流氓，精明又陰險或是智將型的人物，後期更開始出演一些諧趣角色。

李成昌演技一流！（截圖）

入行43年，李成昌於2012年榮獲「傑出演員大獎」。他出演過超過一百套劇本和個角色，幾乎各行各業，各種角色都做過，雖然早年曾被提名過3次，今年也有2個「最佳男配角」提名、3個「最受歡迎電視男角色」，但卻未曾獲得任何演技獎項。

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