Selena Gomez暴肥被恥笑「撞臉烏蘇拉」自覺身材完美一句鬧爆網民

【金球獎2023／Selena Gomez／烏蘇拉】Selena Gomez 早前帶著同母異父的妹妹Gracie Elliot Teefey參加了金球獎頒獎典禮，然而她的身材卻成為了網友關注的焦點。對此，Selena和妹妹Gracie透過直播回應了酸民對她的身材羞辱。



據瞭解，Selena憑著在Hulu播出的《Only Murders in the Building》裡的演出入圍了電視劇最佳女主角。金球獎頒獎典禮當天，Selena的造型師為她挑選了一件黑色Valentino高定禮服，胸口開了個U領十分性感，而手臂兩側還有深紫色的超大泡泡袖，看起來像是一個蝴蝶結。不過，這一身裝扮不但被網友們嘲諷像迪士尼美人魚裡的反派角色烏蘇拉（Ursula），還有人開始批評Selena的身材太胖了「該減減肥」。

【圖輯】女神突變烏蘇拉？點圖放大看Selena Gomez現身金球獎的狀態及更多IG靚相👇👇👇

+ 16

隨後，Selena在典禮後和妹妹透過Instagram直播，直播中Selena稱：「我現在有點大，因為我很享受我的假期。」接著她轉頭問Gracie「對嗎？」9歲的妹妹只回了一句：「對啊。」接著兩人開始爆笑，Selena補充一句：「我根本不在乎。」對網友的身材羞辱絲毫不放在心上，看得出她很快樂且非常享受自己目前的狀態。

這也不是Selena第一次對身材羞辱做出反擊，去年4月時她曾在TikTok上說過「變瘦」並不值得讓她錯過美食，因為「無論如何人們還是會嘴我的身材」，但她也強調「我現在的狀況很完美！」 不得不說完全不把酸民的惡評放在心裡的Selena Gomez真的更有魅力了！

【同場加映】金球獎2023｜眾星重返金球紅地氈 邊位著T-Back咁大膽？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

【本文獲「Goody25」授權轉載。】