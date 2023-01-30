日本長野縣雪崩「驚傳10人被埋」48歲女星疑失縱　FB報平安揭現況

48歲台灣女星Gigi（林如琦）28號才剛透露與丈夫史丹利到日本當地遊玩，29號下午當地卻出現雪崩意外，一度傳出約有10名外籍遊客遭埋受阻，截至30號上午為止仍有2人受困。昨晚Gigi親友看了新聞也相當擔心，紛紛試圖聯繫他們夫妻，而Gigi也在昨天晚間8點多緊急在Facebook報平安。



【相關圖輯】日本放送協會就長野縣栂池高原滑雪場月29日發生雪崩意外進行報道（點圖放大看當地現況👇👇👇）

+ 5

Gigi前天（28號）才剛在Facebook透露自己與丈夫已到達日本長野，豈料隔天當地卻傳出雪崩意外，她昨（29號）晚間8點多則緊急在Facebook發文，並開心分享當地住宿、滑雪趣事，心情似乎沒受到太大影響。有網友看到發文後，在下方留言說：「平安就好~有看到line新聞」，Gigi則回說：「這篇其實也是一個平安文！收到好多關心的簡訊」，隨後便附上一個愛心的圖案，感謝親友們的關心。

【圖輯】點圖放大看更多Gigi（林如琦）IG照片👇👇👇

+ 22

延伸閱讀：

影集「最後生還者」女星病逝 抗癌兩年仍不敵病魔享年45歲

朴寶劍新東家確定了 簽約YG子公司「The Black Label」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】