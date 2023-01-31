龔嘉欣男友起底係日籍甜品大師　經陳凱琳介紹秘密拍拖2年兼同居

33歲龔嘉欣演技備受肯定，今年榮升女一劇接劇，感情方面入行後緋聞不絕，僅承認與鄧健泓的兩年情。近日出席活動時認蜜運中，罕有暗示已有男友，更不排除做兔年新娘，男友身份首次曝光，竟是一名日藉甜品大師！



龔嘉欣到陳凱琳家拜年，大合照時紅衣男友與嘉欣貼到實一實。（IG：@kungkaty）

近日好姐妹陳凱琳上載短片，好友龔嘉欣同譚凱琪等人上門拜年，其中一名紅衣男子備受關注，事關他一直坐在嘉欣身邊，互動親匿，大合照時龔嘉欣抱住BB，紅衣男子站在身後幾乎零距離。之後嘉欣出席新劇宣傳活動上漏口風，罕有暗示已有男友，更不排除做兔年新娘。

陳凱琳早已跟松岡哲也認識，再介紹給龔嘉欣，成功撮合二人戀情。(松岡哲也 IG)

而嘉欣男友身份隨即遭起底，據爆料者向《香港01》提供，男友名叫松岡哲也，目前是名日藉甜品大師，他身材高挑，樣貌似足「翻版駱振偉」，十分帥氣。據報道所指，松岡哲也29歲時跟日本經紀公司來香港發展演藝事業，後來機緣巧合下，從模特界轉到做蛋糕師，在尖沙咀K11 Art Mall 及銅鑼灣SOGO經營兩間蛋糕店，原來二人撻着全靠媒人陳凱琳介紹。

松岡先生身材高挑，非常帥氣。(松岡哲也 IG)

據爆料者指，嘉欣同男友拍拖長達兩年，雙方感情穩定，目前已發展到同居階段，而嘉欣亦好喜歡小朋友，有打算生個混血寶寶。嘉欣更孖男友一齊經營餅店，作為老闆娘的她偶爾在社交平台post蛋糕相，又會到拉大隊到工場拍攝，顯然戀情在圈內經已不是秘密。據爆料者所指，松岡哲在同嘉欣拍拖前，已跟TVB某女星有過一段情，爆料者指該名女星同嘉欣關係一般，雙方IG無互相Follow，更直指松岡先生喜歡找圈內人做女友。

嘉欣作為老闆娘的她偶爾在社交平台post蛋糕相。(IG@kungkaty）