劉丹17字激讚劉愷威新歡　字字珠璣疑「暗寸」楊冪　網：笑裡藏刀

楊冪前夫劉愷威去年底認愛女星李曉峰，劉丹日前出席活動時，提到劉愷威新歡滿臉笑容，狂讚：「很漂亮、很可愛、一點也不做作。」並誇劉愷威現在年紀大了：「學會看人了。」被網友認為字字珠璣，每一句都像在「暗寸」楊冪。



【圖輯】點圖放大看更多李曉峰靚相👇👇👇

+ 5

楊冪與劉愷威2018年離婚，去年底劉愷威認愛李曉峰，受訪時甜蜜表示：「我們個性很合，相處得舒服、開心！」巧合的是，李曉峰在楊冪主演的《愛的二八定律》中，還是閨蜜關係。

【同場加映】十位明星親揭娛圈黑暗事 劉錦玲被欺凌悔入行 楊冪爆曾「被潛」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【相關圖輯】應采兒有朋友被淫媒唆使陪客 十位明星親揭娛圈黑暗事 楊冪爆曾「被潛」（01製圖）

+ 22

延伸閱讀：

被指「愛是買房買車」 張鈞甯罕見怒了：姐是靠自己！

獨／劉文正詐死？三線索直指劉文正活著真相

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】