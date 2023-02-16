劉丹17字激讚劉愷威新歡 字字珠璣疑「暗寸」楊冪 網：笑裡藏刀
撰文：聯合新聞網
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楊冪前夫劉愷威去年底認愛女星李曉峰，劉丹日前出席活動時，提到劉愷威新歡滿臉笑容，狂讚：「很漂亮、很可愛、一點也不做作。」並誇劉愷威現在年紀大了：「學會看人了。」被網友認為字字珠璣，每一句都像在「暗寸」楊冪。
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楊冪與劉愷威2018年離婚，去年底劉愷威認愛李曉峰，受訪時甜蜜表示：「我們個性很合，相處得舒服、開心！」巧合的是，李曉峰在楊冪主演的《愛的二八定律》中，還是閨蜜關係。
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