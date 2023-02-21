《觸G核心》逼演員拍裸戲「不露點就換人」妍智揭密後反口稱自願

南韓網劇《觸G核心》由哈妮（Hani，安喜延）、優熙主演，劇中許多大尺度床戲引發超高討論度，然而近來女演員妍智（音譯：연지）爆料稱自己在劇中被迫露點，否則就要遭換角，爆料文出現沒多久，在網路上掀起軒然大波，她馬上再次出面說明，強調一切都是自己的選擇，因為不想造成劇組的困擾，因而刪除先前的文章。



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妍智參與了《觸G核心》其中一集片段，透露原本說好尺度是「只穿內衣」，但正式拍攝前卻接到負責選角的工作人員通知「要露出胸部和屁股」，正當她在猶豫時，對方又接著說「不要的話，他們說就換人」，她表示苦惱的原因是擔心拍了這次床戲，之後都只接得到類似角色，但身為無名演員，為了爭取更多的機會，最終還是同意拍攝。

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妍智的文章在韓網掀起討論後，不少人指責劇組不尊重人，認為一開始就應該先溝通清楚，事件也經各大韓媒爭相報導，妍智眼見討論聲浪越來越大後，再度出面表示一切都是「我的選擇」，不希望再有人因為自己的文章而受到傷害，「擔心會對我努力參與的作品造成困擾，所以刪除了文章」。

播放《觸G核心》的OTT平台「Coupang Play」也對韓媒回應表示「沒打算發表立場」，製作公司方也僅低調稱「演員本人再次發表了立場，所以我方沒有另外的正式立場」。

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