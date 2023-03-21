香港樓價跌「4位藝人豪宅貶值」周潤發九龍塘金巴倫道大屋蝕最多?

香港樓價去年跌，導致一大班明星的身家跟著貶值，包含周潤發、周星馳、劉德華等人持有的房產租值，都下跌超過百分之三到五，其中「發哥」周潤發1990年以1470萬港幣買下的九龍塘金巴倫道大屋，最新租值約在108.36萬港幣，比往年下跌5%，失血不少。



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而「星爺」周星馳所持有的山頂普樂道12號洋房，最新租值下跌至633.6萬元港幣，比往年跌3%，；而劉德華持有何文田嘉道理道相連洋房則情況較好，租值比往年僅跌1%至612萬港幣。

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MIRROR 23歲成員姜濤，去年也晉升有殼一族，以1800萬港幣買下西環「維壹」中層海景單位，該單位最新租值為34.62萬元，比往年下跌2.9%，店舖則情況較理想，曾經為「明星街」的中環擺花街，由謝霆鋒及古巨基分別持有的多個擺花街舖位，租值維持不變。

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