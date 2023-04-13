《真情》津津梁珮盈英國近照曝光　49歲幸福人妻食雪糕少女味濃

溫馨倫理劇《真情》當年播足過千集，有多條故事線，其中「安仔」劉愷威就周旋於「Joan」鄺文珣與「津津」梁珮盈之間，展開三角關係。梁珮盈選完98年港姐入劇組，但只得《真情》一套劇，未幾就淡出娛樂圈，與雜誌副編輯老公移民英國。近日她再有近照曝光，現年49歲的她外貌仍然冇走樣，保養得宜。



98年港姐梁珮盈落選後加入《真情》劇組，飾演刁蠻任性的羅生津（津津），介入「安仔」劉愷威與「Joan」鄺文珣的感情，更使計迫對方娶自己，但最終安仔悔婚，津津在婚禮上怒摑對方，成為一時佳話。不過，津津當年的演技可以說是災難級，被觀眾鬧爆，因此很快就冇拍劇，一度與梁雪湄、姚樂怡、任港秀、汪琳等組成「電波少女」，但04年她與雜誌副總編輯尹光輝結婚，淡出娛樂圈並成為一子之母，舉家移居英國。

梁珮盈98年參選香港小姐入行。（電視截圖）

梁珮盈在《真情》中與「安仔」劉愷威和「Joan」鄺文珣有一段三角戀，她更使計迫安仔娶自己。（《真情》劇照）

梁珮盈曾參與《獎門人》錄影。（微博圖片）

婚後，梁珮盈雖然長居英國，但回港時偶然仍有跟圈中人聯絡，包括汪明荃、同屆港姐向海嵐、吳忻熹（前名：吳文忻）等，但不算活躍於社交平台。

早前《真情》重播，梁珮盈亦有翻貼劇照，留言：「嘩～見返舊時自己，當堂嚇一跳，然後得啖笑，發水麵包，多謝《真情》，到現家仲有人我叫做津津 #笑聲笑聲滿載溫馨」至近日她再分享生活近照，見她開心地食雪糕、享受天倫樂、又與友人出遊等，生活十分寫意。雖然梁珮盈的食雪糕照有少許魚尾紋，但49歲之齡已是保養得非常好，自然之餘有少女感，更難得的是冇過分修圖！

早前梁珮盈貼《真情》劇照自嘲當年是「發水麵包」。（IG圖片）

請按下圖睇梁珮盈近照：

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