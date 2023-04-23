中年好聲音丨羅啟豪招牌二撇雞夠親切　撞樣曹敏寶老竇似失散兄弟

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》決賽將於今晚舉行，最後六強名單，包括李佳、龍婷、吳大強、顏志恒、羅啟豪及周吉佩，三甲亦將於今晚誕生。

曹敏寶好朆羅啟豪。（IG@mable_cho）

未能打入決賽的曹敏寶，日前在社交平台分享一張合照，原來是曹敏寶爸爸和羅啟豪的併圖，發現二人除了同樣戴眼鏡和留有「二撇雞」鬍鬚之外，無論髮型、臉型、大鼻子和笑容都十分相似，90%撞樣。曹敏寶坦言一直以來特別愛錫羅啟豪：「如果想知點解我會特別錫Ramon，答案在此😂😂😂，左：Ramon 右：我老豆，#係親切呀！」網民紛紛留言：「失散咗嘅兄弟！」、「笑死我😂😂😂😂😂又真係好似喎，妳daddy 幾時同 Ramon 同台合唱🤩🤩」羅啟豪都有親自回覆：「如果我大個好似你老竇咁靚仔有型就正啦！🤩」

羅啟豪同曹敏寶爸爸真係好似樣，網民笑十足失散兄弟。（IG@mable_cho）

曹敏寶嘅家姐係前港姐冠軍曹敏莉，曹父有三個女。（IG@mable_cho）

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曹敏寶亦是羅啟豪的小粉絲，經常在社交網分享合照，寫著：「小粉絲出沒注意🛑啟豪Metatron聲之天使，我知道你支持者眾，而我都係其中之一呀！Ramon唔止唱歌好聽，佢人品仲要係由比賽到而家都一樣咁天然，咁純潔咁友善。中年好聲音需要你呀，加油繼續在登峰之旅衝刺𝑊𝐸 𝐿𝑂𝑉𝐸 𝑅𝐴𝑀𝑂𝑁🎤🤟🎤🤟」。

今晚將迎戰決賽的羅啟豪，昨晚亦有作充份休息，並為自己拉票：「等我瞓個好覺，休息好，再迎接聽日嘅大日子！喺少過24小時之內，呢個漫長嘅比賽旅途會終於完結。請繼續投你哋神聖嘅一票俾我到最後！萬分感激！🙏」。

花名「英國豪」的羅啟豪本身擔任平面設計師的羅啟豪，原來有一位歌手媽媽劉英。（IG@ramonlomusic）

羅啟豪話比賽前夕要好好休息。（IG@ramonlomusic）

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