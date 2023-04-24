中年好聲音｜譚詠麟評分唔接受大錯　呂方話有人唱校長歌就加分

《中年好聲音登峯之戰》今晚舉行，譚詠麟（校長）、鍾鎮濤與呂方三位評判賽前接受訪問，指大家表現都越來越好，很難揀定心水，要睇臨場發揮。校長感謝參賽者，他說：「多謝佢哋喺過去差唔多超過半年付出好多，有投入，喜怒哀樂好多嘢，亦都畀到香港人好多嘢，只要我哋堅持、有信心， 每一個人都可以圓夢！證明我哋香港係一個有機會嘅地方！」呂方亦多謝他們令收視高企。

鍾鎮濤、呂方、譚詠麟是《中年好聲音登峯之戰》評審。（陳順禎攝）

講到評分準則，校長不容許大錯，但小錯可以接受，他認為心態好重要，越想贏越會驚，享受過程就夠，最重要睇有冇進步，出來的氣場有冇大將之風。呂方則認為要融入歌曲裡。問到若參賽者唱校長的歌會否加分，校長笑言不知道是否真的有人唱自己歌，呂方則說：「如果有人出校長歌，我一定會加分㗎！」

譚詠麟指可以容許參賽者犯小錯，但大錯就不可。（陳順禎攝）

校長跟六強參賽者吳大強原來是波友，曾經同一隊踢波，但他形容：「佢表現係好足夠，但係佢唱歌係……」鍾鎮濤幫忙補充：「好有自己風格。」校長再續說：「總之佢有自己風格啦，我覺得佢係一個好好嘅Entertainer，唔係淨係諗唱歌技巧，呢個就係佢特色，佢好周到！每首歌點樣present出嚟，用咩去捉你眼球，全部安排得好好。」