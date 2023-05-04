伊能靜嫁小10歲秦昊8年零互動屢傳婚變咁回應：希望保持神秘感…

伊能靜2009年與「哈林」庾澄慶離婚，2015年再嫁小10歲的大陸男星秦昊，卻在去年底屢傳婚變，夫妻感情狀況備受關注；而近日伊能靜PO文分享夫妻近況，回應「雙方不互動」的謠言。



秦昊日前為演出《漫長的季節》「龔彪」一角，刻意增肥又曬黑，顛覆形象成了啤酒肚大叔，近期則開始減重回復原貌，伊能靜在微博曬出秦昊狂瘦10公斤的照片，指他「非常難受，各種輕斷食加上跳繩、重量運動」。

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她讚秦昊毀容式的演出、毀壞式的不斷變換角色，「不留戀自己被觀眾認可的模式，不相信討好的重複。秦先生挑戰自己的決心，驗證了他對自己的勝負心：我要比任何人都更快地推翻自己。」

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之後伊能靜也提到，「而我呢？在被謠傳雙方不互動的聲音中，我更希望保持他演員的神秘感，僅在適當的時刻，奉上我久違的小作文。他是我喜歡的男演員，十幾年前看的春風沉醉時是，如今滿臉坑洞的“彪”依然是，並且永遠會是。」

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