離婚7個月 魏如萱演唱會上被蔡旻佑告白 羞認兩人是BFF
撰文：中天新聞網
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金曲歌后魏如萱（waa wei）13日一連兩天返場台北小巨蛋，盛大舉辦魏如萱《HAVE A NICE :DAY 2 YOU》演唱會，嘉賓邀來曾傳出過緋聞的蔡旻佑，魏如萱還大讚他：「非常貼心！」坦言兩人的交情深厚。
魏如萱說安排演唱會嘉賓是一大課題，「都很怕麻煩別人，不過找來蔡旻佑都不會不好意思！」大讚蔡旻佑是特別的存在，「很謝謝他，在我生命中是很重要的朋友！」認證兩人是「Best Friend Forever！」。而蔡旻佑也在台上公開表白「我愛妳」，還搞笑問魏如萱「是不是對我愛不釋手？」兩人在舞台上展現好感情。默契合唱〈被雨傷透〉、〈星期三或禮拜三〉兩首歌，讓現場粉絲如癡如醉。
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這回演唱會魏如萱也挑戰了朱碧石（小豬羅志祥女版）的〈買冬瓜〉，難得載歌載舞，讓她笑喊吃不消：「經過這一次苦練，深深覺得『唱跳歌手真的很強』！
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