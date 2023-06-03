一舞傾城｜陳星妤遭吳沚默怒摑　傅嘉莉親解全裸戲：從演最突破

無綫（TVB）劇集《一舞傾城》昨晚（2日）一集講到KK（陳星妤飾）、Money（文凱玲Connie飾）和Paula（傅嘉莉Kelly飾）同陷情海翻波處境。



向Marco（關楚耀飾）獻出初夜的KK，正當以為自己能坐正之際，竟被Marco正印太太Karen（吳沚默飾）踩上門怒摑兼潑水警告，Marco更被Karen以生意作威脅，最終只能在Karen面前開了500萬支票給KK作分手費。Paula則獲恩客白先生（蔡淇俊飾）驚喜求婚，兩人甜蜜過後，白先生向Paula遞上舊相簿，原來白先生是Paula曾經嫌棄的初戀男友程宏開，今次改頭換面回來只為報仇，以悔婚羞辱Paula。至於重遇舊愛Benny（李梓樅飾）的Money，被Benny氹去與賭廳老闆對賭搞到欠下巨債，Benny不顧而去之餘，Money更慘遭禁錮，人財兩失的她企圖吊頸自盡。

KK被大婆踩上門怒摑警告。

講到與蔡淇俊拍攝床上戲，Kelly受訪時透露：「呢場戲係成套劇第一場拍攝嘅場口，所以印象特別深刻，估唔到第一日開工就要拍床戲。」Kelly指與蔡淇俊是首度合作，大讚對方很Nice。講到她全裸走落床穿回內衣畫面，Kelly坦言是從演以來最突破一次：「當日係着晒好貼身嘅打底，就算我以前有做Model經驗，都未試過喺咁多人面前着咁貼身嘅內衣。女仔着性感晚裝、性感泳衣同埋性感內衣，係三個完全唔同感覺，以前拍攝都試過着晚裝同泳衣，但性感內衣真係未試過。」

甜蜜過後，Paula發現原來白先生係佢嘅初戀男友程宏開，男方今次返嚟係為咗報仇。

Connie受訪時則指對吊頸戲印象深刻：「記得係半夜三、四點先拍，當時已經開咗好多日工，個人都腫腫地，但為咗效果逼真啲，啲繩係綁到好實，拍完之後啲痕係幾個鐘頭都唔散，對腳仲要係愈拍愈腫。」Connie坦言拍攝前感到害怕：「導演話以前真係有人發生過意外，吊咗上去以為佢做緊戲，但原來真係透唔到氣！導演話如果我有咩唔舒服，要即刻嗌停，畀佢哋嚇完之後我真係幾驚。好彩佢哋好錫住我，試咗好多次先真係擺我上去。」講到造型，Connie指Money是過氣舞女，為了吸引更多人注意，動作、語氣和髮型都會比較誇張，她說：「好多人問係咪假髮，但其實係真髮嚟，每日整造型時都要搽晒成支嘢落頭，想還原番當時嘅Wet Look，Gel到啲頭髮一條條彈吓彈吓。」