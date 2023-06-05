一舞傾城劇情整理｜陳星妤痴心錯付關楚耀 換來天價分手費值得嗎
撰文：Goody25
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TVB熱播劇《一舞傾城》即將進入結局篇，雖然這部劇是頂著批評的聲浪崛起的，但黑紅也是紅，大家雖然總是在吐槽電視劇許多不合常理的地方，但還是堅持追劇看下去。
在《一舞傾城》裡飾演「萬國城最後一個處女」的陳星妤，和關楚耀飾演的富二代Marco的愛情故事，是這部劇最大的看點之一。單純天真落魄舞女和出身名門的富家少爺的浪漫愛情故事，是不少人看得津津有味的CP之一，然而當Marco的家庭背景揭曉，竟然發現原來他竟然是有婦之夫！
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KK在Marco的強烈攻勢下很快就淪陷了，同時被兩個優秀男人追求的KK，最終還是選擇了那個讓她看見更廣闊世界、讓她懂得去見見世面的男人Marco，在Marco的浪漫攻勢下，她相信了他說只愛她一個、會和老婆離婚的承諾，和他共度了浪漫一夜。
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無容置疑的是，Marco對KK的確是真心的，但他和妻子的結合本就是家族聯姻，要離婚要面對的重重難關是他所難以想像的。本以為自己已經足夠強大，可以脫離家族的掌控，但沒想到他還是逃不出家族的擺佈，在岳父的威逼利誘下，認命妥協，在妻子的控制下將KK約了出來，給了她一張五百萬的支票當作分手費。
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曾經的山盟海誓，曾經的真心相待，最後只換回了一張五百萬的支票，對KK而言這是幸運還是悲慘呢？雖然在此之前不少觀眾都已經能猜到，Marco所說的「會和老婆離婚」根本就是個無法實現的諾言，但真正看到這一幕是還是會忍不住感慨「所謂的真愛，還是抵不過現實的殘酷啊」！不知道最後的最後，編劇會不會大發慈悲給KK一個好結局呢？
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