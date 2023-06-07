一舞傾城｜李嘉販毒被唐文龍打到瞓低　押返去審問先知係屠伯個仔

今日（7日）的《一舞傾城》講到卓志飛（楊明 飾）與李青龍（唐文龍 飾）一向討厭幫會中人販毒，自己更加不會做這樣的事，所以跟蹤到麻鷹（李嘉 飾）販毒的地點。他們一把火把毒品燒光光，李嘉到現場後發現毒品被楊明燒清光，於是兩幫人開始打架，最後被唐文龍及楊明打至屁滾尿流。

李嘉到現場後發現毒品被楊明燒清光，於是兩幫人開始打架。(《一舞傾城》截圖)

李嘉被唐文龍及楊明打至屁滾尿流。(《一舞傾城》截圖)

之後唐文龍及楊明把李嘉帶到幫會，讓屠伯全（鄭恕峰 飾）審問，李嘉聲稱自己被他們二人冤枉，但鄭恕峰就指他「當場斷正」，所以很難推卸責任。而後面一班「叔父」則在旁「加鹽加醋」：「好好地做埋啲咁嘅嘢，呢次我真係幫你唔落啊！我哋個朵畀你搞臭晒啦，以後仲點出嚟行啊？」鄭恕峰在眾人的壓力之下，雖然很傷心，但仍然堅持「家法伺候」，李嘉立即傻眼。

唐文龍及楊明把李嘉帶到幫會，讓屠伯全（鄭恕峰 飾）審問。(《一舞傾城》截圖)

鄭恕峰在眾人的壓力之下，雖然很傷心，但仍然堅持「家法伺候」。(《一舞傾城》截圖)

李嘉邊掙扎邊衝口而出叫了鄭恕峰一聲：「啊爸！唔好啊！我係你親生仔嚟㗎。」在場的人都立即議論紛紛，而李嘉就指小時候因為鄭恕峰怕被仇家要挾所以不認他，李嘉長大後加入幫會後怕被叔父們指鄭恕峰偏心又不認他。最後叔父們聽到李嘉是鄭恕峰的兒子後立即「轉軑」，說他的情況要想一想是否可以不用「家法伺候」，鄭恕峰最後把李嘉交給唐文龍來解決。

李嘉邊掙扎邊衝口而出叫了鄭恕峰一聲啊爸。(《一舞傾城》截圖)

李嘉就指小時候因為鄭恕峰怕被仇家要挾所以不認他，李嘉長大後加入幫會後怕被叔父們指鄭恕峰偏心又不認他。(《一舞傾城》截圖)