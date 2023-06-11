香港小姐2023｜盤點近年首輪面試佳麗 陳星妤同而家變化好大
撰文：黃梓恒
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《香港小姐競選2023》昨日舉行完首輪面試，今屆港姐參賽者的質素十分之高，有幾位一現身已經成為大熱份子！
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其實往年在初次面試的時候，已經有好多大熱份子率先跑出，今年也不例外，以下不如立即看看過去幾年的初選相片，其實所有三甲分子的確在初選已經盡顯優勢！
上年的梁超怡從美國回流，在當地讀商科，返港剛隔離完立即出現在次輪面試，成為全場焦點。外界封她的稱號為「翻版傅嘉莉」、「翻版孫藝真」或「翻版謝安琪」，無論哪一個稱號都可以得知她最大賣點便是甜美的靚樣。
最近憑《一舞傾城》爆紅的陳星妤，在2021年參選港姐時，一出場已經是大熱門，當時又稱「花女」的她是一名KOL。
點擊下圖睇更多過去六屆港姐初選相片
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香港小姐2023今年有那些準佳麗進行面試?
香港01為你帶來最新情況，看看今屆參選香港小姐的女士們。詳情請看一文睇清89位佳麗，間尺鼻老師大熱仲有名媛世姪女。
今年香港小姐2023有什麼大熱人選?
有一位由前港姐冠軍雷莊𠒇提名，更曾參加選美奪獎。而更出現了一名「港版IU」跟馮盈盈一樣讀營養學。其中有5位大熱人選，外貌學歷關係樣樣，詳情請看。