香港小姐2023｜盤點近年首輪面試佳麗　陳星妤同而家變化好大

《香港小姐競選2023》昨日舉行完首輪面試，今屆港姐參賽者的質素十分之高，有幾位一現身已經成為大熱份子！

兩位都係大熱靚女。（葉志明攝）

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純情代表莊子璇。（葉志明攝）

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其實往年在初次面試的時候，已經有好多大熱份子率先跑出，今年也不例外，以下不如立即看看過去幾年的初選相片，其實所有三甲分子的確在初選已經盡顯優勢！

上年的梁超怡從美國回流，在當地讀商科，返港剛隔離完立即出現在次輪面試，成為全場焦點。外界封她的稱號為「翻版傅嘉莉」、「翻版孫藝真」或「翻版謝安琪」，無論哪一個稱號都可以得知她最大賣點便是甜美的靚樣。

梁超怡真係靚嘅。（資料圖片）

最近憑《一舞傾城》爆紅的陳星妤，在2021年參選港姐時，一出場已經是大熱門，當時又稱「花女」的她是一名KOL。

陳星妤（陳聖瑜），日系味十足貌似天王嫂方媛！（梁碧玲）

2021年亞軍梁凱晴。（資料圖片）

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