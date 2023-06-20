吳宗憲被黃子佼轟欠錢不還情史多　連拍三條片反擊：沒做過下流事

台灣藝人黃子佼昨日（19日）被爆出性騷擾醜聞，事後他拍片承認此事，更連帶爆出多位圈中藝人的黑歷史，其中包括台灣綜藝一哥吳宗憲，怒道：「人家孩子剛出生，幹嘛炫耀這個，為何要要告人家。」直言這也是某種權勢，更透露憲哥也是個欠錢不還的人，並指他愛情觀有問題。



黃子佼。（視覺中國）

事後吳宗憲接受媒體採訪時表示，早在多年前黃子佼就曾被爆出小模穿泳衣的新聞，當年黃子佼曾致電叫他不要講，美言幾句，吳宗憲坦言不解為何10年後黃子佼突然失控，對他感到擔心。而提及對自己的指控，吳宗憲表示經濟狀況良好，家庭也很和諧，至於會否提告，吳宗憲指會交由公司處理，強調法律無情。

吳宗憲又於Facebook發文表示：「一生都沒有做過任何下流的事！」並指黃子佼只是「羨慕嫉妒」，「很抱歉一直讓你吃我的煙！連我的車尾燈你也看不到！」並連續上載三段片段炮轟黃子佼，片中他自稱宅男，根本不出門：「甚麼事都不會到我。」他又再談到愛情觀表示：「天啊人帥真好人醜就性騷擾，我就是那種帥的，男人可以風流不能下流，真心真意的」，又表示對待每任女友都是認真，希望與對方結婚生仔。

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