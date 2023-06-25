NONO曾搞失蹤！昔日節目朱海君表示捧孕肚心碎：我真的覺得不對勁

NONO（陳宣裕）日前被網紅小紅老師指控，即便已和朱海君結婚仍不斷侵犯女性，他從一開始說「沒印象」到最後改口認錯，並宣布停止演藝工作，引發社會譁然，連帶老婆以前上節目吐露婚後互動的片段也被網友挖了出來。



朱海君曾上《媽媽好神之俗女家務事》透露，NONO有次真的在她懷孕、身心都很敏感的時間點「搞失蹤過」，而且時間長達一天一夜。

+ 3

朱海君解釋她當時剛好懷有身孕，本來就會比較容易胡思亂想，加上和NONO本來就有早晚都會聯絡、報備行程的習慣，怎料老公當時一整天都沒打電話，「我就捧著我的肚子，然後心碎的感覺。」

朱海君當時心想NONO為何都不接電話，「到底在幹什麼？發生了什麼事嗎」，電話一路打到半夜，「我真的覺得不對勁」，眼淚完全止不住，到了隔天早上10點多，老公才終於回電。

NONO當時已經在家，「昨天我就去看棒球，我不是跟妳說我要去台中看棒球嗎？」但朱海君無法理解看棒球為何需要一天一夜不回家、不打也不回電話，對此，NONO僅解釋回到台北後已經累了，到家後也就直接睡了，「真的沒什麼事，妳不要這樣疑心病。」

延伸閱讀：NONO#MeToo｜陳宣裕殘廁性侵恐面臨30年徒刑 即宣布暫停演藝活動👇👇👇

+ 8

【懶人包】台版#MeToo｜黃子佼性騷擾懶人包「拖18藝人落水玉石俱焚」這個香港男星亦中招（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 43

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】