全民造星5專訪｜Lyman香胤宅未定去向　計劃留港：如果有工作機會

《全民造星》大熱Lyman(香胤宅)成功打入十強,不過對於已婚嘅佢嚟講,相信唔少觀眾都會好奇佢之後嘅發展路向?「一直都有同太太傾嘅,我哋都係open to返嚟香港,如果有工作機會的話。」同樣係海外參賽者嘅Ash Lu(盧信宥)即時舉手話要做鄰居。「到時煲啲湯畀我飲。」



對於一早被指已在十強名單之內,Lyman表示開心之餘亦都有壓力。(梁碧玲攝)

兩個中文唔多好嘅人被編入同一小組,friend都好正常。除此之外,Owen 、Dai Bon同Cho Lewis都係朋友系列當中。「Cho仲教咗我哋好多特別嘅廣東話。」

雖然《造星》已經去到第5季,不過Ash就好坦白咁話一直冇留意,直到同鄉廖子妤向佢提議,但由於當時爸爸嘅健康狀況,加上本身已經出道,所以一直心大心細。「我19歲入行,當時真係咩都唔識,係咁衝。如今有機會再嚟一次,將自己一直以嚟所學到嘅呈現畀大家睇,所以同屋企人商量之後,佢哋都好支持我畀多次機會自己。」

老婆Zoe中文比自己好,而且因為一直有留意MIRROR,所以才提議Lyman《造星》。Lyman話每次收到要表演嘅歌詞,除咗第一時間send俾老婆之外,自己都會嘗試google 翻譯聽發音,希望可以做得更準確。(IG圖片)

曾在美國參與百老匯音樂劇《芝加哥》巡迴演出,因疫情關係而重拾教跳舞嘅工作,Lyman亦都好坦白咁講《全民造星》4粒字都係最近先識讀,當初老婆向佢提議《造星》時,連報名表格都係靠對方解讀。「佢真係幫我好多,佢叫我睇多啲周星馳、周潤發嘅戲。我又冇話擔心啲咩,因為如果你有信心去完成一件事,喺邊都可以,就算將來我要喺非洲生活,Lyman嘅表演藝術方向都唔會有任何改變,唔會因為喺香港而覺得特別辛苦,唯一要適應係語言。」

首次以小隊形式表演,大家仍在磨合,於是就出現了「雜燴意粉」

對於自己嘅中文程度,Lyman笑言應該連幼稚園都不如,Ash即時踢爆佢成日睇卡通學中文。每次有小隊對決,比起排舞,Ash同Lyman花最多時間在發音,最「搞唔掂」一次係《創作者的派對》,而至今仲笑緊嘅係《大師班|Master Class》,Ash解釋當初只係有主題「和而不同」,但一直揀無心水歌曲,直到發現《Master Class》。Lyman補充「每個意見我哋都覺得好好,於是砌砌下,就有少少……Spaghetti,but it was fun!如果唔計表演的話,我最感謝嘅係有呢啲朋友,雖然到今日我哋都仲笑緊,但呢個都係好好嘅一課:it’s ok to fail。」Lyman嘅另一個課題,應該係熟悉Social Media,他之前在IG發帖因非常有禮貌地加上「dear」及「your sincerely」,被fans笑他似寫信。「所以我出po而家係會需要多少少時間。」

Lyman當初其實好擔心《B.A.D》,因為Kakit同Ash未著過高跟鞋,所以好怕佢哋會受傷,但Ash就好有決心「因為一直喺舒適圈,所以好想做到呢個表演。」