李玟去世｜胞姐指死因非割脈　揭輕生原因：死穴是感情

李玟（CoCo）昨日離世，終年48歲，事件震驚中港台。胞姊李思林在社交平台證實消息，並發放訃聞，希望歌迷記得李玟的標誌性笑容。消息指李玟於7月2日在位於港島的寓所輕生，最先被她的母親發現，報警後由救護車送往瑪麗醫院搶救，一直處於昏迷狀態，延至昨日中午離世，令家人悲痛萬分。

Coco的二家姐李思林證實Coco長期飽受憂鬱症的折磨，又因為天生腿疾要接受手術，音樂製作人好友鄭在允在網上表示Coco幾個月前就告訴她自己遭受了很多事情，指Coco原來在偷偷地對抗癌症，大讚她是一個真正的戰士。近半年更罹患乳癌。Coco為了不想讓年邁的媽媽擔心，甚至向媽媽隱瞞患癌病情，只告訴了家姐，獨自一人默默地堅強抗癌，承受巨大的身心壓力和痛楚。

有報道指李玟近半年患有乳癌（IG@cocolee）

李思林在接受其他傳媒訪問時表示，妹妹的死因並不是割脈，真正的死因要留待法醫公布，並指早於一星期已覺不妥，但李玟自殺時因身在外地工作，自己是第三個知道事件法生。她們的媽媽目前情況好差，不吃不睡，令人非常擔心。李思林也說到自己妹妹的死穴是感情，因為自少沒有爸爸，所以將對爸爸的感情投放在老公身上，可惜老公並不是爸爸，李思林指李玟依然是放不開。

李思林指李玟死因非割脈（FB圖片）

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