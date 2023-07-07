李玟CoCo去世｜繼女半個月前動向曝光　女兒慶祝母親節竟是6年前

天后李玟（CoCo）日前離世，終年48歲。李玟2011年和加拿大籍富商老公Bruce（樂裕民）於結婚，婚後撫養老公和前妻生下的2名繼女，李玟一直將老公與前夫的兩個女兒視如己出，經常在社交平台分享和2名繼女的合照，母女感情看來相當好，最後一條提到女兒的微博是在2017年母親節，李玟指收到兩位女兒送上的一大束花，非常開心。然而後來傳出Bruce遭爆婚內多次出軌，李玟向視如己出的繼女吐苦水卻未獲支持，讓她身心俱疲。

李玟曾於2016年時講過：「今天是我大女兒Rachel21歲成年的日子，陪著她從一個8歲的小姑娘到如今已經變成了一個美麗的女孩子。」（VCG）

女兒Rachel。（微博照片）

李玟離世後，兩個繼女悄無聲息地註銷了社交帳號，截止到目前她們依舊沒有公開發聲。有一名來自英國的中國網民就透露自己於半月前在餐廳偶遇李玟的繼女Rachel 。當時網民在吧台，Rachel 主動上前找她搭話，詢問她是不是中國人，而後還用普通話自我介紹，稱自己是CoCo Lee的女兒，小時候在香港生活過，也會講一點粵語。網民稱並不知道這是李玟的女兒，對此表示非常好奇，同時誇讚李玟是中國最了不起的歌手，人們都很愛他，對方則解釋說是繼女，還一臉自豪地說「我知道，她很棒。」

李玟一直將老公與前夫的兩個女兒視如己出。（微博照片）

一家四口！（VCG）

半年前身處英國。（截圖）

點撃下圖重溫李玟與女兒的微博：

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