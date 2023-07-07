李玟CoCo去世｜傳李玟真正死因非輕生　疑因異物入肺而窒息

華語樂壇天后Coco李玟周日（2日）驚傳離世終年48歲，消息震驚中外。由於Coco非自然病逝，其二家姐李思林（Nancy）表示，港府規定遺體需進行解剖，需要約4到6周時間釐清死因，暫定8月以佛教儀式舉行喪禮。Coco生前相當疼惜歌迷，家人亦計劃於香港、台灣及內地舉行追思會讓3地粉絲能送別偶像，目前未有確實時間有待之後再公布。

今日（7日）有其他傳媒指出李玟真實死因並非割脈自殺，而是離世前受抑鬱症影響生活，在進食噎到氣管，嘔吐物入肺導致窒息。知情人士分享李玟非常愛錫86歲媽媽，而且畢生聰明，自己不認為熱愛舞台的她會割脈自殺。另外，二姊李思林（Nancy）最近接受訪問表示李玟當日的確有嘔吐過。

有報道指李玟近半年患有乳癌（IG@cocolee）

一家四口！（VCG）

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