李玟CoCo去世｜富商老公出訃聞　一個原因證與李玟家人關係極疏離

天后李玟（CoCo）日前離世，終年48歲。李玟2011年和加拿大籍富商老公Bruce（樂裕民）於結婚，婚後撫養老公和前妻生下的2名繼女，李玟一直將老公與前夫的兩個女兒視如己出，經常在社交平台分享和2名繼女的合照，母女感情看來相當好，最後一條提到女兒的微博是在2017年母親節，李玟指收到兩位女兒送上的一大束花，非常開心。然而後來傳出Bruce遭爆婚內多次出軌，李玟向視如己出的繼女吐苦水卻未獲支持，讓她身心俱疲。

李玟2011年和加拿大籍富商老公Bruce（樂裕民）於結婚。（片段截圖）

Bruce昨日（6日）發出訃告，文中寫下：「我們謹以萬分悲痛和不舍的心情通告：經過與抑鬱症的長期鬥爭，李玟CoCo於2023年7月5日離世，享年48歲，全部家人陪伴在側。」還提及CoCo是一位內外美麗兼備、溫暖和善良的人，她是一位全能的唱作歌手，一位才華洋溢的表演者，一位關心年輕一代的導師，「摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員。」最終表示葬禮細節待定容後公布，署名區除了Bruce和2名女兒，還包括李玟的2個姊姊Carol和Nancy。

家姐post出李玟生前相片。（片段截圖）

李玟家姐李思林事後表示訃聞並非由她發的，並指Bruce只是禮貌上的做法。她稱Bruce透過助手向她表明想出訃聞，自己在當刻聽到立即建議助手不如一齊做，不明白點解要分開出，而且自己日前已經在社交網出過泣告，現時喪禮和追思會日期未定，認為根本無必要日日出，想等到有日期之後再出。Bruce與李玟結婚多年，理應與李玟家人關係不錯，但竟要透過助手聯絡，關係極之疏離，令人不解。

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