靈戲逼人｜阮浩棕劇接劇備受網民關注反添壓力：驚達唔到大家預期

阮浩棕（Nicholas）今日（11/7）現身尖沙咀出席無綫熱播劇集《靈戲逼人》宣傳造勢活動。提到他繼《隱門》及《隱形戰隊》之後，此劇是他連續第三套劇出街，明顯備受無綫力捧，更有網民直指有機會奪得「飛躍進步男藝員」。Nicholas接受《香港01》訪問時表示：「我覺得自己今年係幸運嘅一年，感覺自己終於捱出頭，但自己都唔敢諗太多，如果問我恨唔恨攞獎，當然希望有咁嘅機會啦，但另一面，自己都會有啲驚，好坦白講入行咁耐都未曾試過有咁多人關注我，我係驚自己嘅表現達唔到大家嘅預期，咁所以都有一定壓力喺度，但我會盡量放鬆，始終都要去習慣嘅。」

阮浩棕在劇中飾演「文武生」方浩東。（葉志明攝）

同劇演員大合照。（葉志明攝）