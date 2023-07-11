靈戲逼人｜阮浩棕劇接劇備受網民關注反添壓力：驚達唔到大家預期
撰文：吳子生
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阮浩棕（Nicholas）今日（11/7）現身尖沙咀出席無綫熱播劇集《靈戲逼人》宣傳造勢活動。提到他繼《隱門》及《隱形戰隊》之後，此劇是他連續第三套劇出街，明顯備受無綫力捧，更有網民直指有機會奪得「飛躍進步男藝員」。Nicholas接受《香港01》訪問時表示：「我覺得自己今年係幸運嘅一年，感覺自己終於捱出頭，但自己都唔敢諗太多，如果問我恨唔恨攞獎，當然希望有咁嘅機會啦，但另一面，自己都會有啲驚，好坦白講入行咁耐都未曾試過有咁多人關注我，我係驚自己嘅表現達唔到大家嘅預期，咁所以都有一定壓力喺度，但我會盡量放鬆，始終都要去習慣嘅。」
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