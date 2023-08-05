15歲出道女星「女團解散即失業」戶口剩幾百蚊台幣 復出圓夢爆喊
撰文：TVBS新聞網
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台灣女星張棋惠15歲時與冷嘉琳、黃小柔、楊丞琳組成「4 In Love」女子演唱團體出道，近期以歌手身份復出，推出首支個人單曲〈忘記關火〉，終於圓夢。張棋惠自2002年團體宣布解散後，曾有過一段艱辛的生活，不只戶頭僅百元台幣，還一度因為女團身分沒有工作可做。
張棋惠過去曾在TVBS節目《11點熱吵店》中透露，因為團體解散，自己也沒有什麼想法，但還是需要賺錢維生，自認為肢體語言還算豐富的她，應徵了老虎玩偶裝的工作，之後透過朋友介紹到劇團工作，對方卻以她曾是女團身分，都被照顧得很好、吃不了苦為由，直接將她淘汰。
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離開演藝圈的張棋惠，工作極為不順，坦言當時戶頭只剩幾百元台幣，還特地去認識超商店員，就是為了能夠拿12點過後的即期便當，不過因為年輕，比較心高氣傲，每當被認出來，都會刻意把帽子壓低。
張棋惠早前開記者會，宣布推出個人首支單曲〈忘記關火〉，她哽咽「我很久很久之前，曾經有歌手夢，但因為中間發生很多事情，讓我的歌手夢好像有點被迫中止，可能唱歌沒人要聽，沒有人支持，歌迷的反饋也不大，我就覺得先暫停當歌手，但我心中有個很大的歌手夢」，如今自掏6位數台幣，一圓21年的夢，也讓她忍不住嚎啕大哭。
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