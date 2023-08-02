戀講嘢｜193稱曾每周換畫　卻因被謝安琪身邊人狠飛傷足一年

由郭嘉駿（193）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）和郭奕芯（Ashina）主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》，每集都會邀請不同女嘉賓大爆戀愛史，早前節目播出第100集，特別邀請謝安琪（Kay）大談與張繼聰的甜蜜愛情點滴，而昨晚的第101集一樣由Kay做嘉賓，但她就反客為主訪問193，一向換畫超快的193自爆讀書時曾被狠飛，傷心足一年冇拍拖，而這位舊愛居然是Kay的身邊人！



謝安琪（Kay）在《戀講嘢》上繼續講同張繼聰的甜蜜生活，她指兩人已結婚18年，但自己很著重儀式感，每年紀念日都悉心挑選火辣辣晚裝，而老公好識氹她開心，有次無啦啦在高速公路叫Kay下車，她不明所以，阿聰忽然說：「因為我冇辦法專心揸車呀！」從一字一句都感受到Kay的幸福，她說老公連瞓覺都識笑，提到有次要拍廣告，清晨阿聰叫醒她，大叫：「好恐怖呀！你呼唔呼吸到呀？我話做咩事呀，佢話因為你冇毛孔㗎！」讓她笑醒。

Kay說自己每年都悉心打扮，但已經開始技窮，笑稱：「一個女人腳又露過胸又露過，都係萬變不離其宗，但佢仍然每年都搵啲好浪漫嘅餐廳畀驚喜我。」（節目截圖）

193爆料指，《戀講嘢》原本是找Kay主持，都是戀愛節目，但形式不同，惟Kay因檔期問題推卻，193笑言自己執二灘。於是，節目組安排讓Kay主持半集，即場訪問193的戀愛史，要他暢談「黐線前度」。193一向是浪子，舊愛都有30幾個，大部分都是拍散拖，坦言試過一星期換一個女友，Kay笑稱他是渣男、無情，193則說：「好出奇咩！年輕人係咁㗎啦！」

Kay即興做主持，有半集都由她訪問193。（節目截圖）

其後193講到一位拋棄自己的舊愛，以往瀟灑的他，被飛後居然會死纏爛打求復合，又喪聽失戀歌狂喊，極之出奇，而更出奇的是，他入行後發現這個前女友居然是Kay身邊的人！193說：「係我一個英國讀書時期識嘅香港人呀，可能拍咗幾個月到半年，分手都係因為鬧交嗰啲，我唔知點解，我啲朋友都話解釋唔到，我係會死纏爛打，求佢、去佢屋企附近等佢，我啲朋友都話『佢憑咩呀？』我依家諗返，係喎，佢憑咩呀？」但後來她結識了其他女朋友，慢慢就釋懷，「當時都冇好快有第二個，因為已經大個，讀緊大學，18、19、20歲，唔知點解我嗰陣直情成年冇拍拖，我記得佢講分手先，俾人飛你會好Hurt㗎嘛！」Kay深表認同，激動說：「係呀！我知呀！！」

193自己都不敢相信，以往不羈瀟灑的自己，居然會在被飛後死纏爛打。（節目截圖）

193又表示以前冇聽周杰倫的歌曲，但那陣子喪Loop他的失戀歌，聽到喊，直言對這段感情未必很投入，但就有投入失戀的漩渦，分手後足足一整年冇拍拖。至入行後，有一次拍劇有Kay客串，193竟然重遇這位舊愛，他解釋：「拍劇嗰度幾十人喺度，突然之間有個人走埋嚟『喂！』跟住我就『嗯？你老虎！』即刻縮一縮，跟住冇嘢，諗佢點解會喺度，見到佢喺你身邊，冇理咁多，然後夜晚就收到佢DM，話：『而家見到你咁樣都開心，恭喜你！』我覺得幾好，但覆唔覆佢好呢？不過我呢啲咁瀟灑嘅人，梗係唔覆啦。」Kay認為他有欠風度，但193就笑言：「當年你飛我，而家，我梗係唔出聲啦！話晒我都係『ViuTV茄喱啡』呀，知我咩料啦！」

193跟Kay拍劇時居然重遇當年狠飛自己的前女友，而對方更是Kay身邊人！（節目截圖）

193又說，自己跟部分記者朋友關係不錯，有人向他說Kay身邊有個人常常唱衰自己，所以193以前見到Kay都會很尷尬，因為知道舊愛常常數落自己，「佢哋講到好誇張，話我分手之後打佢。」Kay就指冇聽過，純粹知兩人拍過拖，不了解詳情。而193就相信可能是娛樂圈有人以訛傳訛，因為連自己的經理人都一度以為他打女人，他必須藉節目平反。

193不憤被屈打女人。（節目截圖）

193很介意被屈打女人，他說：「我一直介意呢件事，一直喺個心入面，覺得我冇做過你唔好屈我，但我一向唔講感情事，我偶像嚟㗎嘛。」他感嘆這行很多是非，稱：「是非話我食過公司化妝師，我心諗黐線㗎，公司化妝師咁樣衰！」浩南說他專喜歡醜女，193就否認，Kay叫她從三位女主持中揀一位做女朋友，193就說揀唔落手，寧願與隊友阿Dee（何啟華）和肥仔（梁業）共度餘生。Ashina說可能是他不好意思揀，193解釋大家太熟揀唔落手，卻遭Ashina反問：「乜我哋同你好熟咩？」193即還擊：「大佬，我睇過你19歲，全裸都睇過，點一齊啫！」

193說要從三位女拍檔中揀一位拍拖，也實在是揀唔落手。（節目截圖）

193分享自己的擇偶條件以心靈交流為主，最好皮膚白及文青系，他說很多人以為他生得高，對女朋友高度皆有一定要求，他不諱言自己不著重外貌和身高，甚至以前大部分女朋友都生得矮。