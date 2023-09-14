專訪｜舞台劇黃靖程有遺憾先知有咩蠢　馮志佑：冇遺憾個人會好薄

由黃靖程（小龍）總監、出品及主演，陳瑞輝（Frankie@MIRROR）、強尼、馮志佑主演的音樂劇《大象的告別式》明日（15日）起即將在西九文化區戲曲中心公演，早前首輪預售，門票已火速售罄。但其實《大》早在19年就已在賽馬會黑盒劇場公演過，場次、場地大小當然不及今次。《香港01》專訪了小龍及馮志佑，問到舞台劇是否要靠明星名氣帶動才能「爆場」，兩人對這個現況也十分無奈，又表示其實舞台劇才是「遺憾的藝術」。



馮志佑、黃靖程主演的《大象的告別式》即將公演。（梁碧玲攝）

再度公演 黃靖程指定選角穿針引線搵強尼

小龍早在4年前，已經一手一腳主辦過《大象的告別式》，當時口碑甚好，而主演的小龍、陳康和陳健豪，對主流觀眾來說都是相對陌生的名字。今次載譽重演，小龍除了邀請相識多年的同學馮志佑，為他度身訂造全新角色，亦加入了Frankie和強尼。她指一早就決定好今次要四個人做，更謂：「馮志佑做乜我唔知，但點都要加多一個人！佢係我同班同學，佢嘅材料、Talent我都好清楚，亦好想有一個位係可以畀佢講多啲嘢、做多啲嘢，將佢平時最鍾意做嘅無謂嘢做出嚟。」

馮志佑說今次的角色是負責營造喜劇氣氛，但私下的自己卻是很認真的人，笑問小龍對自己的印象是否有誤差。（梁碧玲攝）

透露Frankie將演唱MIRROR歌曲

至於強尼，亦是Doctor Cheung的角色首選，小龍穿針引線找來「打機達人」達哥及W劇團的黃智龍搭路，殊不知黃智龍竟是強尼的中學同學，對方二話不說就答應，小龍笑說：「希望強尼唔好覺得自己上咗賊船！」而強尼再引薦了Frankie，小龍強調自己不是貪他靚仔，而是他散發住一種單純的暖男感，性格帶點優柔寡斷，她又透露：「今次感情線幾複雜，佢同時愛上我同強尼，我同佢同強尼又會一齊住。」由於是音樂劇，《大》加插了多首流行曲，今次歌單跟2019年不同，另外也有些MIRROR的歌曲，令小龍相當期待Frankie開金口唱其他MIRROR隊友的歌。

小龍為馮志佑度身訂造了全新角色。（梁碧玲攝）

《大象的告別式》上次公演時的歌單。（Instagram：angelpretz）

無奈舞台劇要靠明星吸引街客

今次音樂劇，首輪預售門票僅15分鐘已火速售罄，即時加推三場，而$780門票也在5分鐘內完售，小龍不覺得超出預期，因為有強尼和Frankie，令她很有信心。講到舞台劇好像始終要靠有知名度的藝人名氣帶動，才能吸引一堆粉絲入場、將作品接觸更多人，小龍直認這是全個行業的問題，她希望「街客」因而認知劇場是怎麼一回事，下次再入場；而馮志佑則比較悲觀，他說：「呢個生態都維持咗起碼10年，但唔係真係特別大嘅改善，入嚟睇明星，佢睇完嗰個明星就未必真係會再入場。」他覺得可能是口味問題，觀眾睇一幅梗圖，只需5秒就可以有笑或感動，而對於要花兩個鐘去睇一套舞台劇，則比較不願意花時間，加上移民、疫情等都令舞台劇市道變得更差，明言不知有何出路的馮志佑不禁問：「呢個行業有咩方法係冇明星都可以吸納一班觀眾嚟呢？」

小龍感謝「爆炸戲棚」的陳恩碩，持續地舉行史無前例、每日公映的長壽劇，嘗試教育香港觀眾：「唔係淨係睇Netflix或者入戲院睇戲，有真人做畀你睇。」（梁碧玲攝）

（左起）黃靖程、強尼、陳瑞輝、馮志佑主演音樂劇《大象的告別式》。（梁碧玲攝）

有遺憾反而更圓滿 從創作學習放低

《大象的告別式》的創作理念源於「遺憾」，馮志佑認為舞台劇本身就是「遺憾的藝術」一種，「佢最吸引就係Live Performance，你再睇第二場，同第一場嘅Taste已經完全唔一樣，同電影、電視劇絕對唔同。」問到生命裡的遺憾，兩人都異口同聲認為很難說出口，小龍指：「遺憾唔一定係令你好傷心嘅事，但係有啲黯然，入面有句台詞好緊要『咩係遺憾？係咪即係後悔？遺憾同後悔有咩分別？』呢個好緊要，你入場睇！」但她坦言做人必須有違憾，「你要有遺憾先知自己蠢過啲乜嘢。」而馮志佑也補充：「遺憾即係你有嘢追求過，有過一啲目標，累積令到個人成長。當冇遺憾、冇嘢累積到，嗰個人會好薄。」

馮志佑覺得每個人都要經歷遺憾，如果遇上一些過份順風順水的人，他不想跟對方說話，因為這類人普遍都偏離地和冇同理心。（梁碧玲攝）

小龍最初創作《大象的告別式》，是想放下內心某些遺憾，而排練期間其實已慢慢釋懷，演出時甚至是希望令觀眾釋懷。從這個過程中，她最大的感受是學識如何將事情放低，她說：「每一個個別事件都有佢嘅Time Zone，冇話放唔低等於唔啱，放低絕對可以，但係個時間每個人都唔同。有啲人撞親痛好耐，有啲人好快冇事，好難去Judge每一個人。」