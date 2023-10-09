梁洛施曬零修圖相唔似生過三個仔　身旁少年被網民認定係14歲大仔

梁洛施過去曾與香港首富李嘉誠最小的兒子李澤楷相戀，一度中斷演藝事業替對方生下3子，兩人最終在2011年傳出分手，儘管後來復出演藝圈，但生活卻相當低調。



梁洛施近來罕見參加婚宴，還帶了大兒子到場，並在社群平台分享婚宴照片。照片中，只見梁洛施穿著黑色深V連身裙，看上去高雅貴氣，完全看不出來是三個孩子的媽媽；其中一張照片梁洛施牽著一名男性，還特地經過後製將對方臉遮住，網民們紛紛猜測那就是她的14歲大兒子。此外，梁洛施近期也積極健身，她在上個月也曝光健身的背影，看起來相當有活力。

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梁洛施2007年在拍攝《盜墓迷城3》時和李澤楷交往，2008年3月初兩人戀情曝光。2009年傳出產下一子，接著在2010年產下一對雙胞胎男嬰，2011年2月26日梁洛施突然宣告與李澤楷分手，表示孩子將共同撫養。她在2013年便宣告復出拍攝張艾嘉執導電影《念念》，但卻鮮少出現在螢光幕前，直到2018年才在香港演藝圈復出。

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