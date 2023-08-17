關智斌《披荊斬棘3》造型同毛利小五郎「撞頭」凍齡顏值反成焦點
撰文：聯合新聞網
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關智斌（Kenny Kwan）以男子組合Boy'z出道，曾和Twins合作歌曲〈死性不改〉，早期還在劇集《學警出更》中飾演「袁家富」，影歌多棲發展。出道多年42歲的他也是凍齡男神之一，參加陸綜《披荊斬棘》第三季讓粉絲期待。
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而昨（16）日《披荊斬棘》公開主題曲MV，關智斌和大陸36歲歌手徐良一起現身，除了凍齡狀態吸睛外，額前一戳毛的逗趣髮型也引起關注，被指與動漫作品《名偵探柯南》中的「毛利小五郎」撞髮型，網民看了笑噴，還說「毛利大叔哪有這麼帥」，直讚關智斌根本沒老、帥慘了，驚呼：「這有42歲！？」還稱臉帥的人Hold得住任何髮型。
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