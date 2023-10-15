孫協志、夏宇童貼身熱舞　認愛告白放閃感動全場

孫協志和夏宇童低調交往4年多，不時透過在社群平台合體拍片，感情甜蜜又穩定，昨天（14）日他以「5566」團體身份在台北小巨蛋開唱，驚喜邀來她對唱《聽見下雨的聲音》，將歌詞「聽見下雨的聲音」改為「我聽見夏宇童的聲音，想起你用唇語說愛情」，2人還在台上熱貼扭動，閃瞎全場歌迷。



45歲的孫協志和小10歲的夏宇童談情相當低調，始終未鬆口認愛，僅以「好朋友」互稱，2人曾在節目中小酌、分享心事，互動和情侶無異，也是外界眼中默認的一對。先前孫協志被問到結婚進度，孫協志坦言「一直有想法」，強調一切順其自然。

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2人今晚來了一段貼身舞蹈，他輕撫她臉頰，又甜蜜牽手，近距離臉對臉10秒鐘，雙唇差一點點就碰上，其中一個雙人背對背離地的動作，孫協志一度「軟掉」，讓夏宇童踉蹌了一下，她笑問：「是我太重嗎？不給我面子。」他連忙擔責：「是我的問題。」台下鼓譟再一次，她甜笑：「他不行吧？他可以嗎？」孫協志沒中激將法，笑說美好的東西都只有一次，「還好啦，小小的失誤，至少從頭到尾我們該做的都有做到。」

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夏宇童也放閃透露這次會答應當嘉賓，是因為孫協志的一句話打動了她，他有些害羞顧左右而言他，夏宇童催促他快說給大家聽聽，顯然想要讓世人見證，他說：「我對她說下一次我不知道還會不會有演唱會，如果這次是最後一場，希望她可以參與。」夏宇童直呼好感動，孫協志喊她「好朋友」，她則回喊「老朋友」，他還問台下覺得夏宇童漂不漂亮，閃到最高點，最後對她甜蜜告白：「能跟你一起共舞是我這輩子最開心的事。」

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