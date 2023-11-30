Lolly Talk演唱會｜阿妹一講篤Tyson巨臂即面紅　隊友叫停止自肥

本地女子組合Lolly Talk 一連兩場的《Little Things Concert 2023》尾場昨晚（29日）在九展Star Hall舉行，全晚共三組嘉賓，有「Lolly Talk創始成員」之稱的許軼（Day）@COLLAR、陳凱詠（Jace）以及連續兩晚現身的周國賢，鄭梓淇（Elka）指自己兩年前來睇Jace的九展演唱會，被其魅力震懾，視她為偶像，於是為自己定下5年內踏上九展舞台的目標，如今可說是「圓夢」。至於周國賢，早前因被指攬實Lolly Talk成員合照太親密，他今晚在台上自嘲影相要保持距離，Lolly Talk就說：「今次係我哋8個要求黐埋一齊嘅！」

Elka（右三）指自己是看完Jace（中）的九展演唱會後，立志要在5年內進軍九展開騷。（梁碧玲攝）

周國賢任嘉賓，表示如今與Lolly Talk合照要保持距離，Lolly Talk受訪時笑說：「大家嚇親佢喇！」（梁碧玲攝）

來到演唱會尾聲，向來眼淺的8位唱《三分甜》之前逐一感謝家人，強忍整晚的眼淚終於缺堤，部份人喊到唱唔到歌。完Show後，八位做訪問就提到目前最想做的是打邊爐，坦言感覺夢幻，終於感覺到其他歌手開完騷後的空虛感，相信明天開始就會很懷念這兩個月以來在排舞室練習的日子。今次演唱會令八位默契度更高，黃敏蕎（阿妹）更形容大家「玉帛相見」，眾人慶幸整個排練過程冇鬧交，有什麼問題都攤開講，並即時解決。

平時阿妹是大喊包，但今場的大喊包卻是左四的郭曉妍（阿Yo），她喊冤說：「因為係你哋喊先，我睇到你哋喊，我就好想喊！」（梁碧玲攝）

黃詠霖（阿蛋，右）提到，原來換衫是極考體力的事，3分鐘內要跑下台換完整套衫。（梁碧玲攝）

嘉賓方面，Lolly Talk與「初代成員」許軼（Day）@COLLAR唱《造星IV》時A2組表演過的《Candy Ball》以及今次特地排練的《光之美少女》，她們說：「我哋度演唱會Rundown嘅時候，都諗大家可能好想睇到我哋同阿Day一齊表演嘅畫面，所以有問過阿Day，佢都好快應承咗。」Lolly Talk又感謝頭場的嘉賓Tyson Yoshi一下機就趕來，又透露彼此淵源：「好開心我哋出《三分甜》佢Share咗我哋首歌，我哋全部人都鍾意佢，冇諗過佢竟然share我哋嘅歌，覺得好感動，後來知道我哋有演唱會就覺得，既然佢一開頭已經咁支持我哋，不如邀請佢。」

COLLAR的阿Day（中）很快就答應擔任Lolly Talk演唱會嘉賓，令A2組在舞台重聚。（梁碧玲攝）

阿妹於演唱會上見到Tyson Yoshi時，心心眼問她：「可唔可以掂你？」隨即篤她的巨臂，被問起有何觸感，阿妹面紅不已，更說：「最衰都係你哋啦，搞到我喺佢面前咁樣！唔好意思呀Tyson，真係嚇親你。」隊友即爆她平時好少害羞，只有Tyson才有此魅力。問到會否真的跟Tyson出合唱歌，眾人即起哄，並叫阿妹不要再自肥。講到完成九展處女騷後，打算幾時再開Show，她們超大反應表示：「嘩！啱啱先完場咋喎，食飽再諗！（下個目標會唔會係紅館？）嘩！聽講紅館好難申請……（預計幾多年內上紅館？）一生以內啦。」

Tyson Yoshi是Lolly Talk頭場演唱會嘉賓，迷妹阿妹進擊問：「可唔可以掂你？」

阿妹（左）一講起Tyson Yoshi即面紅怕醜。（梁碧玲攝）

此外，Lolly Talk成功打入叱咤「我最喜愛的組合」五強，講到會否有任何奇招拉票，她們說冇諗太多，「我哋見到自己入咗五強已經好Surprised，都冇諗過可以得到大家嘅喜愛，反而好多謝每一個有投票俾我哋嘅人，我哋去到五強已經好似贏咗嘅心情。」對於跟出道以來都被大家說成「勁敵」的COLLAR一齊入圍，Lolly Talk認為冇壓力，表示：「我哋一直同COLLAR都唔係競爭對手嘅感覺，反而係以女團嘅身份喺呢條路上一齊去打拼，覺得係同伴嘅感覺，所以見到五強又有Lolly Talk又有COLLAR，個感覺係大家都有好多人喜愛，我好替大家開心，阿Day喺我哋演唱會出現，我覺得好感觸。」

Lolly Talk對入圍「我最喜愛」冇壓力，又表示與COLLAR從來不是競爭對手關係，而是女團路上的夥伴。（梁碧玲攝）

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