「賈名媛」邱芷微與于天龍首度合唱獲歌曲獎　得獎感受有洋蔥

《愛‧回家之開心速遞》中飾演賈名媛嘅邱芷微（Chelffy）與唱作歌手于天龍（Sunny）日前到澳門出席《第八屆VIP音樂榜頒獎典禮》。兩人首度合作的合唱歌《有你陪我到老》更榮獲VIP熱播合唱歌曲銀獎，並於台上講得獎感受時喜極而泣。

唱得好投入。

其中邱芷微表示歌曲構思源自於她與男朋友Wilson 經歷大病後對健康及生命的分享：「有健康才可以陪伴身邊愛嘅人一同走更遠的路，珍惜一起的時間，正能量地渡過每一天。所以今次獲獎Wilson仍然能夠健康地在台下見證我哋領獎，是非常感恩有他繼續陪伴在身。」而另一主唱兼曲詞編監的于天龍於台上更提及到身處美國的母親近日身患重病而令其更深深體會到歌曲背後的意義時更一道飲泣，因而獲全場鼓掌大嗌「天龍加油」支持。

恭喜晒。

談到近況，邱芷微透露近日為學生操練朗誦比賽而令聲音沙啞：「剛剛流感好返，聲帶較虛弱。我認為做老師教得幾辛苦都值得嘅，因為朗誦比唱歌更難，但見學生攞獎我都開心。另外亦將於月中到深圳為新電影進行拍攝，所以生活上忙得來都幾充實。」

而于天龍亦表示即將在中港兩邊進行新歌宣傳：「另外一首新歌《I Want You》啱啱拍完MV，所以都要積極宣傳；此外還有一些演出與新戲的拍攝工作。」