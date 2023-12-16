以愛為營｜網民忍痛棄劇「力數五大伏位」王鶴棣白鹿演技惹負評

王鶴棣與白鹿《以愛為營》難看？《以愛為營》評論負評一堆？王鶴棣與白鹿主演的陸劇《以愛為營》改編自小說《錯撩》，劇情圍繞著財經記者鄭書意（白鹿飾）與銘豫雲創總裁時宴（王鶴棣飾），二人一起經歷感情和事業上的大風大浪後，最終愛情事業兩得意的故事。



但隨著劇情展開，《以愛為營》粗暴淺陋的職場戲、尷尬浮誇的劇情、三觀飄忽的角色頻頻，被無數Dcard網友吐槽棄追，今天我們為大家盤點出5個最被網友垢病的尷尬點。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

《以愛為營》伏位一：王鶴棣、白鹿演技獲差評

《以愛為營》為什麼滿滿負評？《以愛為營》劇情到底問題出在哪？有網友點出：整部《以愛為營》就是又尷尬又油！男主王鶴棣完全沒有霸總的氣勢、女主白鹿也沒有古靈精怪感，只能說王鶴棣和白鹿的演技都要加油。網友更特別指出：「王鶴棣完全沒有演技就是一直皺眉」，像是男主跟女主到廟裡求籤合照留念時，王鶴棣完全忘了自己劇中的霸道人設笑得燦爛到不行，根本本色出演，還比了個YA！瞬間有種霸總突然變弟弟的感覺超違和！

《以愛為營》伏位二：王鶴棣原聲配音超出戲

王鶴棣原聲配音在網路上成為熱門話題，王鶴棣雖然很帥，但聽到他的聲音真的瞬間出戲想笑。老實說，許多網友一開始知道王鶴棣要原聲出演都有點擔心，但事實證明王鶴棣還是需要配音加持。Dcard網友雖然說：「聽久就習慣了」，但還是有人覺得如果《以愛為營》能用《蒼蘭訣》的王鶴棣配音來搭，或許就不會那麼尷尬了。

【相關圖輯】10位新一代最有潛力陸劇小花：《玉骨遙》盧昱曉《長風渡》艾米…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 25

《以愛為營》伏位三：女主角白鹿鄭書意人設綠茶婊

不知道為什麼《以愛為營》裡由白鹿出演的女主角鄭書意，有種小人得志的感覺，整個人設超不討喜，一點都沒有漂亮聰明又能幹的樣子，例如：身為專業財經記者的女主角在工作場合刻意制造與受訪者的肢體接觸，甚至因此忘記採訪問題，毫無專業性可言，加上鄭書意為了達到目的自私和不擇手段的樣子，給人一種自戀、驕縱的感覺。

《以愛為營》伏位四：魏哲鳴師生戀CP更吸睛

《以愛為營》CP大多數的網友直言師生戀組合喻游、時月CP還比男女主角還要好嗑，後面甚至都直接快轉看喻教授跟月月的片段。看著時月為了爭取到自己的愛情，從疏離到開始會互相傳訊息，最後喻游教授甚至出面替她解圍，完整應證時月在劇中的名言：「根本沒有開始過，就先想到壞的結局，不試試看怎麼會知道合不合適呢？」除了互動可愛到不行，也有網友表示：「魏哲鳴顏值和演技完全不輸王鶴棣」，如果把這條故事線當作主軸可能收視率會更好。

【相關圖輯】以愛為營｜盤點陸劇4大美女閨密 姜珮瑤突爆紅一原因登微博熱搜（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

《以愛為營》伏位五：強調女主角絕美太尷尬

《以愛為營》評論負評還有一點，就是雖然原本就設定是無腦甜劇，但老套劇情和尷尬到不行的台詞還是讓無數網友看不到3集就忍痛棄劇。許多網友都把矛頭指向導演、編劇和服裝組，像是霸總西裝真是很不適合王鶴棣，還有台詞一直強調女主美到驚天地泣鬼神給人滿滿的尷尬感，還有無腦劇情與俗氣的運鏡美學，彷彿都在考驗觀眾的智商。

延伸閱讀：

感情最難經營長久的4星座：天蠍熱戀期一過就會迅速冷掉，「這位」這輩子都安定不下來！

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】