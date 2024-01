亞洲超星團｜丁子朗展演一晚4個表演　每個舞台唔同style都勁受落

無綫(TVB)與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》於去年11月正式播出,65位超星練習生成功吸引到不少話題。前日(2023年12月31日)34位超星練習生於安徽黃山的歙縣足球場舉行展演,當日吸引到一班「超星製作人」前往支持。而活動中亦有7位香港參賽者,包括有:丁子朗、冼靖峰、張鎬濂、區珀豪、黃奕斌、黃星綽及文佐匡,丁子朗中午因為行程問題而缺席見面會,不少超星製作人都感到失望。

34位超星練習生於安徽黃山的歙縣足球場舉行展演,包括有:丁子朗、冼靖峰、張鎬濂、區珀豪、黃奕斌、黃星綽及文佐匡。(胡凱欣 攝)

冼靖峰。(胡凱欣 攝)

晚上的展演他亦趕回黃山會合隊友,一開場一班超星練習生以他們節目主題曲《閃耀》來打開序幕,34位超星練習生在台上一起跳這首歌時十分壯觀。之後他們分別演出在節目中曾經演出的歌曲,包括有:《Focus》、《God's menu》、《理所當然》、《算你敢愛敢做》、《Tempo》、《皇帝》、《Para Para Sakura》、《Road not taken》、《唉聲嘆氣》、《myself》、《Reborn》、《Phantom》、《One and only》、《Lydia》、《Switch to me》、《餓狼傳說》等歌曲。當中《閃耀》、《算你敢愛敢做》、《Para Para Sakura》、《餓狼傳說》丁子朗都有份演出。

丁子朗。(胡凱欣 攝)

黃奕斌。(胡凱欣 攝)

當中丁子朗、李權哲、郭殿甲、舒灝、譚思源和王東晨再次在台上表演最近一個令人十分驚訝的舞台《餓狼傳說》,他們還原了在一公時的表現,令在場的粉絲都大聲歡呼,齊齊嗨爆舞台。除了《餓狼傳說》造個舞台外,他的其餘舞台亦有不同的演出。

但在冼靖峰、黃奕斌、趙天翼等人在唱《Lydia》的時候,未知是否音響出現問題,現場的受到影響,有大半首歌的音量很小。直到冼靖峰在唱出高音時,才清楚聽到歌聲,另一方面亦力證他們是真的在唱現場,沒有「墊聲」。

點撃睇當日更多《亞洲超旦團展演》嘅靚相: