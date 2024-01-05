TVB盤菜宴有亞洲超星團表演　高層點名要睇丁子朗唱《餓狼傳說》

TVB昨日（4日）舉行「TVB職藝員新春盤菜宴2024」，不少藝員亦有出席，晚宴由安德尊（大王）做主持，期間亦有不少抽獎及表演環節。最初有吳大強及龍婷上台唱歌，但龍婷因為身體不適而最後只有吳大強在台上演唱，除了吳大強，亦有何廣沛在台上唱《友共情》，但人氣都不及《亞洲超星團》的丁子朗、冼靖峰、黃奕斌及黃星綽，他們在台上表演《Shining》時，把整個TVB的員工都吸引了，更吸引了樂易玲（樂小姐）及曾勵珍（珍姐）在台下支持。

《亞洲超星團》的丁子朗、冼靖峰、黃奕斌及黃星綽人氣最強。(葉志明 攝)

《亞洲超星團》的丁子朗、冼靖峰、黃奕斌及黃星綽在台上表演《Shining》時，把整個TVB的員工都吸引了。(葉志明 攝)

大王在介紹他們出場時已經用「公司重點栽培」這6個字來形容，他們一出場現場的氣氛已經十分高漲。當他們在台上落力的跳舞時，台下的樂小姐亦很投入，看到手舞足蹈，而在旁的珍姐亦有到台邊叫他們多表演一次。

他們一出場現場的氣氛已經十分高漲。(葉志明 攝)

台下的樂小姐亦很投入，看到手舞足蹈。(胡凱欣 攝)

他們跳畢後，在場的員工都「拍爛手掌」，樂小姐更衝到台邊叫他們再跳一次，更開啟了點歌模式。她點了丁子朗在《亞洲超星團》第一次公演時表演的《餓狼傳說》，但因為即時沒有伴奏的關係，只好留待下一次，樂小姐亦失望而回。

他們跳畢後，在場的員工都「拍爛手掌」。(葉志明 攝)

樂小姐點了丁子朗在《亞洲超星團》第一次公演時表演的《餓狼傳說》。(胡凱欣 攝)

丁子朗則說：「跳過咁多次，最有氣氛係今次，有珍姐一齊打氣，樂小姐又喺度好開心，好warm。」他亦表示因為今次與大家的距離很近，所以覺得很開心，亦會繼續努力。除此之外，他更說到2023年由一個演員變得唱跳歌手，感謝大家對他的信任。

丁子朗說到2023年由一個演員變得唱跳歌手，感謝大家對他的信任。(葉志明 攝)

冼靖峰有啲不在狀態。(葉志明 攝)

黃星綽亦趁機拉票：「請大家多多支持《亞洲超星團》，同埋記得喺最佳電視節目歌曲度投《Shining》一票。」認真識做。

黃奕斌全身牛仔look。(葉志明 攝)