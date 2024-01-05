周海媚生前愛犬找到新主人　體型變瘦惹網民擔心：感覺好憔悴…

周海媚11日離世後，她生前飼養得愛犬及愛貓近況也曝光，因為之前她的母親曾表示會妥善安排好這些毛小孩，如今這些毛孩也證實找到新家庭，周海媚曾為黃金獵犬周六六辦的抖音帳號，2日發布周六六的最新影片，發文者寫道：「一轉身就是一輩子，麻麻（周海媚）是毛孩子們一輩子也抹不去的愛和記憶。」並表示這是最後一次在周海媚家拍的影片，因為已被新主人領養。



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發文者表示，「寶貝們都已去了新家庭，未來，如果新家庭同意，會發給關心寶貝們的叔叔阿姨們看。等走完這一生，終會跟著最愛的麻麻（周海媚）團聚。」有網友留言關心，發文者也表示一切順利，「很好，牠熟悉的人，牠熟悉的環境」。

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不少網友則認為「周六六」看起來似乎悶悶不樂，「感覺六六好憔悴，瘦了，感覺老了好幾歲了，一臉痛苦的表情，好心疼」、「感覺狗狗一下子變老了，沒有精氣神而且髒兮兮的，跟海媚姐在的時候完全兩回事」、「我們六六大帥哥在新家要把笑容找回來，我們都愛你，你少了一個媽媽但是有我們那麼愛你」。

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