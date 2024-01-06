歌手謝震廷疑亮刀恐嚇舊愛「強調未揮刀」衫袋藏辣椒水稱另有用途

歌手謝震廷昨早在台北市松山區某社區外與蔡姓前女友爆口角，亮刀遭社區保全壓制，警方介入後先將謝強制送院，晚間帶回製作筆錄，依恐嚇罪送辦，謝震廷事後受訪表示，他和蔡女租處租約將屆，蔡女不願歸還押金，兩人因此爭吵，他先前曾遭追債，所以帶刀自保，強調未揮刀傷人。



警方調查，30歲謝震廷上午在松山區八德路四段某社區前與蔡女爆發口角衝突，突從外套內側口袋拿出水果刀，社區保全見狀立刻上前制止，拍落謝手中尖刀，並將其壓制在地，員警介入後控制謝震廷，其情緒仍不穩，遂將其強制送院。

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據悉，蔡女事後向警方提告謝震廷恐嚇罪，指出衝突原因是兩人租處租期將屆，但謝震廷不願退租。

隨謝震廷情緒回穩，警方傍晚將其帶回偵詢，製作筆錄後，依恐嚇罪嫌函送台北地檢署偵辦，另依社會秩序維護法裁罰。

謝震廷晚上7時許步出警所受訪表示，他先前曾向民間機構借貸，借債已還得差不多，但期間對方追債方式較超過，他習慣在外套口袋裡放置辣椒水或水果刀自保。

他與蔡姓前女友的糾紛，是起於兩人租處租期將屆，雖然承租人是蔡女，但他也有支付幾萬元押金，未料蔡女不願交出押金，他因此生氣，但也提及他一早已服用17顆情緒用藥，強調絕無持刀揮舞傷人。

謝震廷事後受訪表示，他和蔡女租處租約將屆，蔡女不願歸還押金，兩人因此爭吵，他先前曾遭追債，所以帶刀自保，強調未揮刀傷人。（聯合報授權使用／記者李隆揆翻攝）

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