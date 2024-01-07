阿七吳嘉儀與新婚老公鬧婚變後首Po合照　夜遊廟街笑晒口！

TVB《開心無敵獎門人》獎老「阿七」吳嘉儀去年8月與老公Leo結婚，過大禮排場十足，除了金器外，連清朝虎珀都出動，婚禮當日兩人亦恩愛非常。不過，結婚僅4個月，阿七與Leo就傳出婚變消息，阿七於社交平台大吐苦水，連環出Post：「#話我擺3枝送比家人嘅護膚品喺 車後座會整花佢tesla座位d皮（已提出搵到任何𠝹花痕跡，我願意照價賠償） #每日被話蠢話麻煩話污糟100次 ＃又唔係未試過被改密碼鎖無家可歸 ＃又唔係未經歷過比人成衣櫃衫掟出大門 #要求認真反省其當欺凌作玩笑的性格問題」

阿七與老公Leo去年8月結婚，但僅4個月就傳來婚變消息。

阿七結婚當日，同老公連環咀嘴好Sweet。（資料圖片/葉志明攝）

她續說：「唔好講幸福喇，連抖啖氣都有困難 你要斤斤計較係你品德問題，唔好逼人順從你果套。 我洗自己賺嘅錢對自己的家人、朋友好有咩問題？ 最好我養埋你供埋樓但寫你名個個星期叫我諗去邊，入場費、parking又唔想畀，我比ok呀，叫你揸機影張相就黑面hea撳，其實撳幾個制又唔駛錢嘅，駛唔駛咁嘅態度先 ? 最嬲係：日日都對住啦，駛咩維繫感情呀？（態度輕佻）」、「明明講好咗，今日各自忙，佢外出工作，我喺屋企落樓攞個外賣，原本食完就整妝外出剪頭髮。上樓發現匙卡開唔到門、pw改咗。而家我只能著住套睡衣，揸住個外賣等佢高抬貴手，返嚟開門俾我換衫執嘢。」

阿七上月中之後錄節目時接受《香港01》訪問，當眾爆喊，直認與老公關係亮起紅燈， 她坦言與Leo有小風波、小爭執，說：「可能我返咗自己屋企，有啲說話好晦氣，我自己又回應得唔係咁好，我又覺得自己冇錯，最後一啲好小嘅事就變咗好大件事。我自己嗰下覺得好無助，忍唔住喺IG打咗啲唔係好理智嘅說話。」阿七指沒想過迴響那麼大，引來這麼多人問候，她亦擔心事情惡化，不過兩人會要靜一靜，再好好傾多次，嘗試修補關係。

阿七受訪時一度喊喊，認與老公有爭執，但自己不希望變成「離婚KOL」。（資料圖片/葉志明攝）

而踏入2024年，兩人關係似乎有所修補，其中一個Story，阿七感嘆生活上有不如意，但自己學習釋懷，其間她說：「今晚多謝豬，您好盡力哄我一笑。」又以吳浩康的《洗剪吹》做配樂，貼枯葉相說：「剪走枯葉 剪走煩惱 春天好快到」

阿七特別多謝「豬」，而「豬仔」亦是她老公的暱稱。（IG@ah7ng）

阿七說要剪走煩惱，看來24年她有個新開始。（IG@ah7ng）

而6號晚上，她更與老公遊廟街夜市，影低Leo吹波波手工糖，寫下：「廟街是我的老家！」又大曬合照，見阿七嘟晒嘴、又面露笑容，老公亦都笑晒口，看來兩公婆的關係已暫時得到緩和。

阿七與老公「廟街夜繽紛」，更嘟晒嘴拎住戰利品合照，看來已成功修補關係。（IG@ah7ng）

至今日（7日）凌晨，阿七再度有感而發，分享與「珍惜」有關的語錄，指：「珍惜除了是口號，更應是一個具體的行動，不單是所謂的活在當下，而是因為珍惜所以更在乎對方、身邊人的感受，為未來規劃。#成日話唔知聽日會點 #唔構想唔行動就永遠唔知等天安排」