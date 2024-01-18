萬千星輝2023｜孔德賢再失落男飛躍無損信心　棄工程師入行做藝人

無綫（TVB）的《萬千星輝頒獎禮2023》日前（14日）正式舉行，而各個獎項中，「飛躍進步男藝員」十強包括有：陳浚霆、周吉佩、周奕瑋、許文軒、孔德賢、林正峰、林景程、馬貫東 、吳業坤、阮浩棕及容天佑。孔德賢曾經於2021年至2023年三次獲提名「飛躍進步男藝員」一獎，可惜三年均與獎項擦身而過，雖然他三年均與獎項無緣，但他仍然不忘為自己加油打氣，希望來年能榜上有名：「2024 繼續努力。」

孔德賢出席《萬眾同心公益金》記者會。（陳順禎攝）

26歲的孔德賢（Danny）憑《法言人》、《你好，我的大夫》、《新聞女王》、《第三屆兒童及青少年粵劇折子戲大賽》、《不可能任務》、《歡樂滿東華2023》等被提名「飛躍進步男藝員」，他2017年加入TVB，於J2 的清談節目《#後生仔傾吓偈》中成為其中一位意見領袖，直至2021年才正式簽約成為TVB經理人合約藝人。

出身自J2節目《#後生仔傾吓偈》的孔德賢（Danny）。（IG：@danny_hung）

2019年孔德賢為了兌現《萬千星輝頒獎典禮2018》直播時許下的承諾，在電視廣播城天台裸跑並拍下收錄在《#後生仔傾吓偈》中播出，但卻被網民質疑造假而為人認知。孔德賢於2020 年拍攝了首部的電視劇《香港愛情故事》，其後亦參演了不少的劇集：《逆天奇案》、《把關者們》、《星空下的仁醫》、《青春不要臉》、《法證先鋒V》、《法言人》、《你好，我的大夫》、《新聞女王》等。

孔德賢曾經兩次被提名「飛躍進步男藝員」。（陳順禎攝）

除了演員身份外，他更是一名出色的主持，他曾主持過不少節目《8個紀錄的誕生 2017 TVB大專紀實短片比賽》、《今期流行》、《勁歌金曲》、《香港原味道》、《2019勁歌金曲優秀選第一回》、《Ben Sir睇樓團第三輯》、《眼睛去旅行》、《12個夏天》、《台灣原味道》、《識貨》、《全城迎奧運》、《咔嚓咔嚓》、《歡樂滿東華2023》等，亦參加過不少的綜藝節目。

孔德賢更是一名出色的主持。

孔德賢年少時曾參加《第6屆 FACE USTAR 大專校花校草大選》，並進入最後五強，其後亦曾參加《iMusic iDol contest 2016》和奪得歌唱組季軍。他加入TVB後亦一邊修讀大學，於2019年畢業後，他選擇了全職做藝人，放棄當工程師。

孔德賢2019年畢業後，他選擇了全職做藝人，放棄當工程師。（葉志明攝）

孔德賢2020年曾捲入廖慧儀的是非，廖慧儀的舊愛Sam疑似為情受困，於油麻地一座大廈墮樓輕生，終年27歲。Sam胞妹當年曾公開Sam的千字遺書，內容充滿對廖慧儀的指控。更爆出疑似因為廖慧儀暗撻孔德賢才狠飛Sam，以致Sam留下心理陰影，因為他才捲入這事件，雖然孔德賢已經多次否認曾與廖慧儀有發展，但網民仍然對他狂追不捨，以致他沉寂了一段時間。