陳家樂將與連詩雅度婚後首個新年情人節：期待一齊揀利是封派利是

日前，陳家樂受邀出席時裝品牌舉辦的可持續時裝設計競賽，近日正忙於拍攝新片而留了一面鬍鬚的他，認為這是一個很好的環保概念，他說：「將一啲舊嘅衣物回收再重新設計，亦都可以將一啲可能過咗時嘅衣物加入新元素，令到嗰個時裝感覺再一次散發出嚟。又或者用一啲唔同嘅配搭去令到嗰件衫可以再着多幾次，佢會有另一番嘅味道。所以我覺得配搭得宜，係可以循環再着多幾次。」

陳家樂近日正為新戲留鬚，他出席活動時表示很支持將舊衣回收再重新設計。

去年跟連詩雅（Shiga）結婚的家樂快將迎來二人的首個農曆新年，他表示包利是時感覺特別：「以前同佢拍拖嘅時候，我封我姓陳嘅利是封，佢有佢自己嘅靚靚利是封，今年我哋統一用一個利是封，大家一齊去揀選屬於我哋嘅利是封，個感覺都幾特別，感覺我哋係一條Team、我哋係屬於一個團隊咁樣去做呢件事。第一年真係一個家庭咁樣去派利是，都幾期待。」

陳家樂將於連詩雅度過婚後首個新年兼情人節，第一次一齊派利是！（資料圖片/葉志明攝）

農曆新年後緊接着情人節，同時亦是二人婚後首個情人節，不過家樂坦言「冇部署」：「因為我而家拍緊一部電影，希望完咗之後會同佢去到一個旅行。呢套電影都籌備咗一段時間，喺造型上有啲改變，要減肥，佢一路都陪我進行地獄式節食，所以完成呢部電影後希望可以同佢放假，情人節去到一個旅行，食返餐飽。」

婚後首個情人節，家樂竟然冇部署，因住畀老婆鬧！（Instagram：shi_ga）

提到不少觀眾大讚他於電影《金手指》中的演出，家樂表示有份參演已經很開心，觀眾留意到自己更是喜出望外：「今次有一個大家留意到我嘅一個角色，自己好感動，因為能夠喺咁多角色入面可以畀到深刻印象觀眾，好受寵若驚。亦都好多謝俾咗好多鼓勵我嘅導演，同埋兩位超級巨星：劉生（劉德華）同梁生（梁朝偉），有佢哋嘅演出先至會帶動到其他嘅演員可以交出一啲更加好嘅表現，因為有佢哋一啲咁好嘅演員，我哋先至會可以提升到自己嘅狀態，所以好多謝導演同埋兩位前輩。」