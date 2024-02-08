女子組合Beanies踩入大埔林村許願樹　祈演唱會門票大賣

由成員Jaime、Geor、Winky加上蘇道哲合作寫曲，Chiutung負責填詞，Jaime負責填Rap詞部份，蘇道哲監製並與Jaime一齊編曲的《今晚抹掉你》，是Beanies入行以來，第一首舞動作品，輕快節奏breakbeat的新曲，再配合適當的舞步，希望帶給樂迷驚喜。一直都是以「聲帶跳舞」的Beanies，將會有新的嘗試，不過，先賣個關子，因為她們已加緊練習，準備在3月7日於麥花臣舉行的《ILUBeanies 聯校live》音樂會演出。

好鬼馬。

趁新年前走入大埔林村許願樹許願，五位成員當中，只得Chiutung及Kay來過許願樹，其他三人Jaime、Winky及Geor都是第一次。Beanies五位成員齊齊買了一份寶碟，填上名字及願望，包括：大紅大紫、財源滾滾來、身體健康、No More渣男、演出成功等。其中，「演出成功」是為了3月7日於麥花臣舉行的《ILUBeanies 聯校live》音樂會而許的願望，與ILUB第一次合作，亦是Beanies第一個較為大型的售票音樂會，所以，她們當然要為此而許願！

好誠心。

拋寶碟的過程相當有娛樂性，Jaime、Winky、Chiutung、Geor及Kay輪流拋寶碟，結果都失敗。五人只好圍在一起想辦法，最後，她們決定集合Beanies團魂的力量，一起拋出寶碟，結果一擊即中，她們即時興奮大叫，令到本來很寧靜的林村，突然嘈吵起來，5個女人一個墟，果然無形容錯。

祈福。

為了配合龍年，Jaime、Winky、Chiutung、Geor及Kay又突然想到串起來行扮一條龍，更圍住林村許願樹的石雕扮龍行，寓意祝大家新一年「行運一條龍」，非常有創意！至於她們的龍年願望，Kay玩食字：「我希望今年龍年not alone！」，Winky說：「我祝大家龍年跳跳紮，哈哈哈！」，Chiutung話：「我希望可以快高長大」，有點失聲的Geor說：「希望我哋把聲可以好好聽聽」，最後，Jaime話:「希望唔使點瞓都咁精神！」