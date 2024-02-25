黃偉晉失言慶功宴崩潰大哭！陰影揮之不去：連喪母都被酸

黃偉晉主持台視除夕特別節目《紅白巨星超級藝能大賞》，在訪問韓國女團LE SSERAFIM時不慎失言，遭誤解對來賓開黃腔。他23日出席心路基金會公益活動，首度完整還原心路歷程，坦言當天就在慶功宴上崩潰大哭。



黃偉晉是LE SSERAFIM的粉絲，因為出自對偶像的喜愛，他在主持時表達想跟偶像吃同一包地瓜球。言者無心但聽者有意，單純的表達遭到曲解，錄影結束後他一看社群發現大事不妙，到慶功宴上根本笑不出來，告訴朋友「出事了」。

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他當時根本吃不下朋友準備的火鍋好料，最後憋不住情緒，在餐廳崩潰大哭。回家後他開始面對一連串的謾罵攻擊，到現在都還有不同國家的網友天天留言私訊罵他，甚至連他喪母都被酸「走得好」。

黃偉晉還沒走出喪母之痛，又承受網路霸凌，昨天受訪時直言各方面狀態都不好。過年期間他感染腸胃炎，整個人身心都病懨懨，明顯消瘦一圈。

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這件風波造成他極大陰影，他現在夜深人靜時就會胡思亂想，會不會就此被貼上變態標籤？粉絲可能被父母誤會喜歡開黃腔的偶像？就連走在路上他都害怕與人四目相接，擔心對方覺得他是變態。

加上年前一個工作臨時取消，有時他喪志到幻想演藝事業就此被拖垮，不知道是否要趕緊找個副業或就此掩姓埋名。其實他知道很多粉絲和理性的網友都在幫他加油，但他一時之間還是很難調適。

幸好台灣心路基金會在他生日當天舉辦公益健走，他現在就靠健走放空，盡量不讓自己沉浸在負面情緒中。雖然他至今想不透為何好好一句話會被雙關聯想解讀，但如果重來一次，他會改口說「好想吃同一包地瓜球」，自嘲現在吃炸物都用手抓。

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