慶餘年2｜劇情概要+演員角色簡介　Disney+獨家播出幾時有得睇？

「飯碗CP」張若昀、李沁回來了！在去年2023微博視界大會榮獲年度期待作品的《慶餘年2》，終於睽違4年即將上映，粉絲們最期待的就是能看到張若昀和李沁步入禮堂，以及范閒如何重生。卡司是否是原班人馬？第二季劇情演什麼？《慶餘年2》賣點整理一起看看吧！



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陸劇2024《慶餘年2》劇情概要

《慶餘年2》劇情延續第一季，范閒歷經考驗後假死欺君，重返朝中請罪，卻發覺慶帝已掌握全部權力，更囚禁了太子和二皇子。他決定與慶帝決一死戰，也要迎娶心愛的林婉兒。過去導演透露，《慶餘年2》結束後還會有第三季，不禁讓人好奇，此次劇情會發展到哪個部分？是否和原著小說一樣？

陸劇2024《慶餘年2》卡司陣容

《慶餘年2》大多都是熟面孔，主演仍是第一季原班人馬張若昀、李沁、陳道明、辛芷蕾、宋軼等。頂流男星肖戰所飾演的「言冰雲」，最後改由新生代男星吳幸鍵飾演，不過他在新戲《驕陽伴我》中演技生澀，是否能演好外型俊美卻又狡詐的言冰雲也引起討論。「葉靈兒」則改由金晨飾演，期待新的演員加入能夠帶來不一樣的化學反應。

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陸劇2024《慶餘年2》賣點1.張若昀、李沁大婚

第一季巧妙刪除了原著小說女配角「柳思思」這個角色，為張若昀飾演的范閒立深情人設，並與林婉兒因雞腿定情簡直甜到不行，更被粉絲們封為「飯碗CP」。《慶餘年2》將播出兩人大婚之日的甜密情景，以及婚後要面臨的重重挑戰。原著小說中設定兩人將有一子，是否就是在第二季一起解鎖，也成為大家所引頸期盼的焦點。

陸劇2024《慶餘年2》賣點2.張若昀竟是假死

在《慶餘年》第一季討論度最高的就是張若昀因言冰雲的背叛刺殺，吐血倒在血泊中，大家也紛紛猜想會以什麼方式讓張若昀回歸？當時導演表示自己想了4、5種方式讓張若昀回歸，請大家不用擔心，而在最新的預告中也能夠看到，張若昀假死後重返朝廷、跪地向慶帝請罪的畫面。

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陸劇2024《慶餘年2》開播時間？哪裡可以看？

《慶餘年2》確定2024年將於Disney+平台獨家播出，不過上映時間仍未確定。先前張若昀曾悄悄透露，《慶餘年2》不會壓到年底才播，要粉絲們別擔心。近期也釋出《慶餘年2》前導片，相信不用等太久就能看到正片了！

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