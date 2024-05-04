花劍世界盃香港站｜港隊鬥韓國爭入決賽　賽果持續更新

花劍世界盃香港站最後一日賽事，香港男子隊與韓國爭入決賽，賽事正在進行中。

早前8強賽事，香港以45：39力克法國。港隊在這場賽事一度落後19：25，第七局是反勝關鍵，小將梁千雨打出一局8：4，港隊終於從落後追上，最終由兩名師兄蔡俊彥和張家朗奠勝。

女隊方面，她們於16強以23：33不敵中國，轉戰排名賽，將會爭奪第13名。



香港隊今日以蔡俊彥、李逸朗、梁千雨和張家朗出戰團體賽。（歐嘉樂攝）

【4強】香港0：0韓國，賽事進行中

第一回合，港隊由蔡俊彥打頭陣，面對李侊炫（LEE Kwanghyun）。韓國隊身高雖然不及港隊，但步法與變速配合非常靈活，蔡落後1：3。他極力搶回主導權，但李的絕對速度非常快，再取2分，蔡落後1：5完成第一回合。

第二回合，張家朗對河泰圭。

梁千雨表現可人。（歐嘉樂攝）

【8強】香港45：39法國

港隊大勝匈牙利後，於8強面對法國。張家朗打頭陣火併Maxime PAUTY，以5：2先勝。緊接上場的梁千雨，遇上世界冠軍拿霍特（Enzo Lefort），他放開來打險勝5：4，為港隊守住優勢領先10：6。

蔡俊彥於第三場與Julien MERTINE激戰連場，他盡展變速特色， Julien MERTINE的防守還擊卻取得關鍵分數，追平13：13再反先15：14。

第四回合，梁千雨再次出戰面對Maxime PAUTY，本身已領有黃牌的他，在17：19時因防守遮擋得分有效位置，再被罰一面黃牌，「兩黃一紅」下罰1分，港隊以17：20落後。

第五回合，張家朗面對Julien MERTINE，接連出現爭議判決，教練Gregory Koenig與裁判理論，卻被罰黃牌。可惜張家朗在這回合未能後上，港隊以19：25落後。

第六回合，蔡俊彥對拿霍特。雙方時而互鬥直刺進攻，時而控制尋找時機，拿霍特的直接進攻十分強悍。然而賽事多次因裁判的猶豫判決而暫停，考驗兩名選手控制節奏和保持戰意的功力。此時蔡俊彥連取三劍，追至27：30完成這個回合。

第七回合，梁千雨對Julien MERTINE。這名小將今日不斷主動進攻，變速「單燈」取分，成為港隊關鍵一人。追至33：33後，現場觀眾不斷歡呼，Julien MERTINE也要換劍稍稍調整。今回合先到35分者勝，梁千雨先取1分領先34：33，不過Julien MERTINE隨即追平，關鍵時刻梁千雨的防守還擊有效，港隊反先35：34。

第八回合，蔡俊彥對Maxime PAUTY。雙方來回非常多，多次刺空無效，Maxime PAUTY的簡單進攻本來取分，但因身體有向下壓的動作，裁判判港隊得分，雙方打成38：38。之後蔡俊彥再取關鍵分數，加速反攻令港隊領先40：38。

最後一個回合，張家朗本身大戰拿霍特，但法國改派後備CHASTANET Maximilien上陣，收起拿霍特。張家朗勢如破竹，打出一個5：1，港隊最終勝45：39，晉級4強。

不少劍迷入場支持香港隊。（歐嘉樂攝）

----------以下為早前賽事-------------

以新組合主場出戰，除了張家朗、蔡俊彥、梁千雨，今站夥拍李逸朗。被列為5號種子的港隊，首圈輪空後對匈牙利，港隊三子首戰神情輕鬆，加上近百名主場觀眾的支持下，每當港隊得分時，亦會傳來一陣歡呼聲。

港隊今仗發揮不俗，張家朗與蔡俊彥兩名主將保持水準外，梁千雨亦沒有手緊，早已拉開比分，當中蔡俊彥全場只失4分，結果港隊以45：18大勝匈牙利，率先晉級8強，將與法國爭晉級。

花劍世界盃香港站｜張家朗主場無緣八強 期待新組合出戰團體賽

梁千雨沒有手緊，今仗有水準發揮。（歐嘉樂攝）

+ 3

由鄭曉為、陳諾思、關渝澄及符妤名組成的港隊女子花劍隊，16強硬撼中國隊，雙方今仗打得謹慎，港隊第3、4局被拉開分差，後段嘗試追分，可惜以23：33力戰而敗，轉戰排名賽。

港隊女子花劍隊。（歐嘉樂攝）