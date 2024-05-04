花劍港隊主場奪世界盃團體金牌創歷史　蔡俊彥追分張家朗奠勝

張家朗、蔡俊彥、梁千雨、李逸朗，今日攜手寫下香港體壇歷史。

香港首次舉辦男子花劍世界盃，港隊昨日在個人賽無緣獎牌，今日在團體賽發揮「四個人變一個隊」的力量，過關斬將殺入決賽，最終以45：41擊敗意大利奪冠，歷來首次站上世界盃團體冠軍頒獎台。

回顧整日賽事，不再只得張家朗是主角，尤其決賽九個回合，蔡俊彥在第八局追分反超前，非常關鍵，張家朗在最後一局擊退馬連尼更是直接奠勝。不過，小將梁千雨終於擺脫低潮，重演去年世界錦標賽充滿信心與激情的表現，才是港隊創歷史的關鍵。

女隊方面，鄭曉為、陳諾思、符妤名及關渝澄出戰團體賽，以45：35擊敗日本，取得第13名。



張家朗、蔡俊彥、梁千雨。（趙子晉攝）

梁千雨。（趙子晉攝）

【男團決賽】香港45：41意大利

第一回合，港隊派蔡俊彥打頭陣，火併世界冠軍、世界排名第2的馬連尼（Tommaso Marini）。蔡俊彥甫開賽即施展直接快速的進攻，一度以4：2領先。馬連尼迅即調整，其身高手長的優勢令進攻極具深度，連取3分，港隊以4：5完成這個回合。

第二回合，張家朗鬥世界排名第9的比安基（Guillaume Bianchi）。比安基在昨日的個人賽封王，張家朗雖然身高比較優勝，亦以耐性鋪墊攻勢，但比安基的步法極快，把握時機屢屢刺中，張家朗以2：5完成這個回合，港隊落後6：10。

第三回合，「奇兵」梁千雨對世界排名第6的馬奇（Filippo Macchi）。他繼續放膽起手，一記防守還擊雖然未能刺中，但他隨即閃避再進攻，追至9：11。不過馬奇之後把握梁千雨的猶豫，接連取分，港隊以11：15落後。

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第四回合，蔡俊彥對比安基。比安基控制力極好，加上重心移動快，易令對手進攻容易刺空。他接連取分，蔡落後至12：20。

第五回合，梁千雨對馬連尼。梁千雨極具信心，即使馬連尼上前，他仍然出手，連取兩分追至14：20。馬連尼隨即調整出手時機，以經驗制勝；梁千雨立刻又改變戰術，以控制取代快攻。在16：24時，雙方同時進攻，裁判不判任何得分，梁千雨又隨即改以衝前快攻取分。不過馬連尼始終技高一籌，意大利以25：17領先。

第六回合，張家朗對馬奇。張家朗接連兩記快攻實淨的主動搶攻，追至19：25。馬奇隨即搶回主動，不過張家朗的攻勢非常清晰，這回合的50秒內由17：25追至24：27。馬奇此時取得28：24，張家朗果斷One-Two進攻，追至28：29。不過馬奇取得之後一分，意大利以30：28領先。張家朗在這回合的比分是11：5。

第七回合，梁千雨對比安基。前者的直刺極具信心，一舉反超前32：31。比安基之後把握梁千雨的停頓，連取4分，意大利領先35：32。

第八回合，蔡俊彥對馬奇。蔡俊彥打亂馬奇的進攻節奏，追至36：36，雖然之後幾次進攻無效，但蔡未受影響，反超前37：36。蔡俊彥再以獨特的節奏搶分，港隊在關鍵的第八回合以8：3後上，領先40：38。

第九回合，張家朗鬥馬連尼。兩人合演顛峰對決，馬連尼追至41：41，張家朗連取關鍵兩分，之後得勢不饒人，以45：41奠勝。

【女團名次賽】香港45：35日本

鄭曉為、陳諾思、符妤名及關渝澄組成女子隊，32強輪空直入16強，以23：33不敵中國，轉戰名次賽。最終於第13名爭奪戰以45：35擊敗日本。

【花劍世界盃香港站】香港女子隊擊敗日本取得第13名。（歐嘉樂攝）

【4強】香港45：31韓國

第一回合，港隊由蔡俊彥打頭陣，面對李侊炫（LEE Kwanghyun）。韓國隊身高雖然不及港隊，但步法與變速配合非常靈活，蔡落後1：3。他極力搶回主導權，但李的絕對速度非常快，再取2分，蔡落後1：5完成第一回合。

第二回合，張家朗對河泰圭（HA Taegyu），兩人曾在2017年於香港舉行的亞洲錦標賽個人賽決賽對壘，當時由河勝出。張家朗今場一直「控住」，看準時機才靈巧點刺，一舉追平6：6。他面對河泰圭基本上完全控制戰局，打出一波9：2，港隊以10：7反先。

第三回合，梁千雨對YOUN Jeonghyun。他繼續大膽向對手搶攻，看準時機刺中對方，助港隊以15：11完成第三回合。

第四回合，蔡俊彥對河泰圭。蔡於此回合屢次出現器材問題，幸而未受影響，簡單清晰的出手連番取分，雖然中段河泰圭度追至16：19，但最終蔡俊彥再取1分，港隊領先20：17。

第五回合，梁千雨對李侊炫。梁陷入苦戰被對手力追，他立即調整，25：20一劍更是非常清脆，直刺上前，然後靈巧地刺中背部，贏得現場觀眾掌聲和歡呼聲。

第六回合，張家朗鬥YOUN Jeonghyun。張基本完全壓制對手，果斷出手取分，清風送爽勝5：1，港隊領先30：21。

第七回合，梁千雨再次上陣撼河泰圭。他的韌力一度令河泰圭疲於奔命，但後者中段接連取分，幸好梁千雨在最後45秒「頂得住」，雙方打了一局5：5，港隊領先35：26。

第八回合，蔡俊彥對YOUN Jeonghyun。港隊此時形勢大定，韓國已無還擊之力，蔡助港隊打至40：29完成此回合後，張家朗在第九局守尾門，再勝45：31，殺入決賽。

梁千雨表現可人。（歐嘉樂攝）

+ 12

【8強】香港45：39法國

港隊大勝匈牙利後，於8強面對法國。張家朗打頭陣火併Maxime PAUTY，以5：2先勝。緊接上場的梁千雨，遇上世界冠軍拿霍特（Enzo Lefort），他放開來打險勝5：4，為港隊守住優勢領先10：6。

蔡俊彥於第三場與Julien MERTINE激戰連場，他盡展變速特色， Julien MERTINE的防守還擊卻取得關鍵分數，追平13：13再反先15：14。

第四回合，梁千雨再次出戰面對Maxime PAUTY，本身已領有黃牌的他，在17：19時因防守遮擋得分有效位置，再被罰一面黃牌，「兩黃一紅」下罰1分，港隊以17：20落後。

第五回合，張家朗面對Julien MERTINE，接連出現爭議判決，教練Gregory Koenig與裁判理論，卻被罰黃牌。可惜張家朗在這回合未能後上，港隊以19：25落後。

第六回合，蔡俊彥對拿霍特。雙方時而互鬥直刺進攻，時而控制尋找時機，拿霍特的直接進攻十分強悍。然而賽事多次因裁判的猶豫判決而暫停，考驗兩名選手控制節奏和保持戰意的功力。此時蔡俊彥連取三劍，追至27：30完成這個回合。

第七回合，梁千雨對Julien MERTINE。這名小將今日不斷主動進攻，變速「單燈」取分，成為港隊關鍵一人。追至33：33後，現場觀眾不斷歡呼，Julien MERTINE也要換劍稍稍調整。今回合先到35分者勝，梁千雨先取1分領先34：33，不過Julien MERTINE隨即追平，關鍵時刻梁千雨的防守還擊有效，港隊反先35：34。

第八回合，蔡俊彥對Maxime PAUTY。雙方來回非常多，多次刺空無效，Maxime PAUTY的簡單進攻本來取分，但因身體有向下壓的動作，裁判判港隊得分，雙方打成38：38。之後蔡俊彥再取關鍵分數，加速反攻令港隊領先40：38。

最後一個回合，張家朗本身大戰拿霍特，但法國改派後備CHASTANET Maximilien上陣，收起拿霍特。張家朗勢如破竹，打出一個5：1，港隊最終勝45：39，晉級4強。

不少劍迷入場支持香港隊。（歐嘉樂攝）

----------以下為早前賽事-------------

以新組合主場出戰，除了張家朗、蔡俊彥、梁千雨，今站夥拍李逸朗。被列為5號種子的港隊，首圈輪空後對匈牙利，港隊三子首戰神情輕鬆，加上近百名主場觀眾的支持下，每當港隊得分時，亦會傳來一陣歡呼聲。

港隊今仗發揮不俗，張家朗與蔡俊彥兩名主將保持水準外，梁千雨亦沒有手緊，早已拉開比分，當中蔡俊彥全場只失4分，結果港隊以45：18大勝匈牙利，率先晉級8強，將與法國爭晉級。

花劍世界盃香港站｜張家朗主場無緣八強 期待新組合出戰團體賽

梁千雨沒有手緊，今仗有水準發揮。（歐嘉樂攝）

+ 3

由鄭曉為、陳諾思、關渝澄及符妤名組成的港隊女子花劍隊，16強硬撼中國隊，雙方今仗打得謹慎，港隊第3、4局被拉開分差，後段嘗試追分，可惜以23：33力戰而敗，轉戰排名賽。

港隊女子花劍隊。（歐嘉樂攝）