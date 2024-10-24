亞冠二足球免費直播連結｜理文vs曼谷聯、卡雅vs東方｜連播兩場
撰文：威廉神
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港台電視32台將於10月24日星期四傍晚免費直播兩場亞冠二（亞洲足協二級冠軍聯賽）的香港球隊比賽，當晚6時先免費直播理文主場對曼谷聯，緊接在晚上8時免費直播東方作客卡雅。
10月24日亞冠二免費直播時間表
比賽：理文vs曼谷聯
開波時間：晚上6時
直播連結：港台電視32
比賽：卡雅vs東方
開波時間：晚上8時
直播連結：港台電視32
理文旺角場對曼谷聯
港超代表理文首兩戰皆北，目前以0分排亞冠二G組榜尾，力爭打開勝利之門。理文首輪主場以0：2不敵越南的南定FC，接着作客新加坡的淡賓尼流浪在領先下連失3球，以1：3敗陣。理文在10月24日晚上6時於旺角大球場主場出擊，面對泰國的曼谷聯。曼谷聯暫排G組榜首，兩戰得4分。港台的直播節目會由下午5時45分開始。
東方作客FC卡雅
另一支港超代表東方亦爭取第一勝，他們在亞冠二E組兩戰全敗，暫時得0分。東方首戰作客FC悉尼被大炒5：0，之後主場對廣島三箭踢得不錯，可惜補時失守，以2：3落敗。東方在10月24日晚作客菲律賓的FC卡雅，兩支同樣0分的球隊交手。FC卡雅頭兩輪皆大敗，作客輸廣島三箭0：3，之後主場對FC悉尼亦輸1：4。港台的直播節目會由晚上7時50分開始。
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