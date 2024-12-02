啟德零售館｜啟德體育園商場預計12月開幕　運動品牌店/餐廳一覽

啟德體育園的商場啟德零售館預計今年12月開幕，暫未有確實開幕日期。位於啟德體育園主場館旁的啟德零售館樓面超過70萬呎，主建築分為3座，每座最高有5層，各類零售店及餐廳接近200間。啟德零售館當然以體育運動為主題，集合多個運動品牌專門店，包括adidas、Nike、Asics、Puma、New Balance、Salomon、DECATHLON，其中Salomon及DECATHLON都位於當眼處的地舖。另外，啟德零售館有佔地3萬呎的JOYPOLIS SPORTS旗艦店、Epicland歷奇王國、Namco遊樂競技場等運動玩樂品牌。



啟德體育園的概念圖。

啟德零售館的概念圖片。

啟德零售館｜運動用品及戶外裝備品牌商舖

🎁adidas

🎁Nike

🎁ASICS

🎁Puma

🎁New Balance

🎁Salomon

啟德店將會是Salomon在九龍東首間直營專門店。

🎁DECATHLON

啟德店將會是DECATHLON在香港的第10間分店。

🎁FILA

🎁Oofos Recovery Footwear

🎁National Geographic

🎁FILA

🎁New Era

🎁SKECHERS

11月底行過啟德零售館，從圍欄中見到Salomon的專門店仍在裝修。

啟德零售館｜運動玩樂品牌商舖

🏃‍♂️JOYPOLIS SPORTS

日本JOYPOLIS SPORTS首家海外五層旗艦店，將於12月底登陸啟德，樓面約佔3萬呎。JOYPOLIS SPORTS內的重點園區包括超音鼠主題的「SONIC STADIUM」、忍者主題的「NINJA DOJO」及利用混合實境技術的「FUTURE ARENA」，並設有主題餐廳「餓虎藏龍 Hungry Tiger Hidden Dragon」。

🏃‍♂️Epicland歷奇王國

🏃‍♂️Namco遊樂競技場

🏃‍♂️24/7 FITNESS（啟德零售館3, 3樓 M3-305及306號舖）

24小時健身中心24/7 FITNESS將會在啟德零售館開設第88間分店。

🏃‍♂️香港慶熙跆拳道（啟德體育園零售館3, 3樓303號舖）

慶熙跆拳道是一間專門教導小朋友跆拳道的專業韓國跆拳道館，這裡是根據年齡分班，由3歲至成人班也有提供。慶熙跆拳道第二新分校將於12月開幕。

啟德零售館。

啟德零售館｜體育運動設施

🏃‍♂️有蓋攀石牆

全港最高17.5米高

🏃‍♂️保齡球場

設有40條保齡球道予公眾租用

啟德零售館｜餐廳食肆

🍜麵鮮醬油房周月

連續十年榮獲米芝蓮推介的拉麵餐廳，首次在九龍設分店。

🍜魚天

全新日本天婦羅丼品牌。

🍜the Pantry

主打招牌梳乎厘厚班戟的新派多國菜。

🍜河內越式料理（啟德零售館3 G/F M3-002號舖）

總店在尖沙咀重慶大廈的河內越式料理會在12月下旬於啟德零售館開設第6間分店。

🍜Pizza Maru（啟德零售館2, G樓 M2-010號舖）

韓國人氣薄餅炸雞店Pizza Maru的第7間分店將於12月中旬於啟德體育園開幕。

🍜品穀

🍜咖吔

🍜山旮旯

🍜蘇哥清湯腩

🍜Nami Izakaya浪。居酒屋

11月底仍被圍封，商場尚未準備開幕。

啟德零售館｜其他重點商舖

🎁日式生活超市AEON STYLE

🎁GU及UNIQLO

GU與姊妹品牌UNIQLO首度聯手進駐啟德零售館，新店即將於本年度12月開幕。

🎁InMart（啟德體育園- 零售館1, 1樓 M1-103號舖）

成立兩年多的InMart開設首間門市，提供獨特的印尼食品，將於12月初開張。

🎁HISSO

服裝品牌將於12月進駐啟德零售館。

🎁思林教育城（啟德零售館3, 2樓 M3-201號舖）

提供學術課程、體育及藝術等多元化學習機會，涵蓋各個年齡層的教育需求，將於2025年1月開業。

🎁智趣小博士（啟德零售館3, 3樓 M3-302號舖）

幼兒小學教育中心Dr I-Kids 智趣小博士教育中心於2004年成立，對象為3至12歲學童，啟德體育園分校將於12月開幕。

從啟德港鐵站D出口行往啟德零售館。

啟德零售館｜交通方法

啟德港鐵站D出口，沿啟德車站廣場步行約7分鐘

宋皇臺港鐵站D出口，往青年運動場方向行約5分鐘