啟德零售館｜啟德體育園商場12.18開始試業　運動品牌店/餐廳一覽

啟德體育園的商場啟德零售館將於12月18日中午12時試業，首300名進場顧客將可獲贈港幣$100超市禮券（乙張）。位於啟德體育園主場館旁的啟德零售館樓面超過70萬呎，主建築分為3座，每座最高有5層，各類零售店及餐廳接近200間。啟德零售館當然以體育運動為主題，集合多個運動品牌專門店，包括adidas、Nike、Asics、Puma、New Balance、Salomon、DECATHLON，其中Salomon及DECATHLON都位於當眼處的地舖。另外，啟德零售館有佔地3萬呎的JOYPOLIS SPORTS旗艦店、Epicland歷奇王國、Namco遊樂競技場等運動玩樂品牌。



啟德體育園的概念圖。

啟德零售館的概念圖片。

啟德零售館｜運動用品及戶外裝備品牌商舖

🎁adidas

🎁Nike

🎁ASICS

🎁Puma

🎁New Balance

🎁Salomon

啟德店將會是Salomon在九龍東首間直營專門店。

🎁DECATHLON

啟德店將會是DECATHLON在香港的第10間分店。

🎁FILA

🎁Oofos Recovery Footwear

🎁National Geographic

🎁FILA

🎁New Era

🎁SKECHERS

11月底行過啟德零售館，從圍欄中見到Salomon的專門店仍在裝修。

啟德零售館｜運動玩樂品牌商舖

🏃‍♂️JOYPOLIS SPORTS

日本JOYPOLIS SPORTS首家海外五層旗艦店，計劃於12月底登陸啟德，擬在12月22日試業，樓面約佔3萬呎。JOYPOLIS SPORTS內的重點園區包括超音鼠主題的「SONIC STADIUM」、忍者主題的「NINJA DOJO」及利用混合實境技術的「FUTURE ARENA」，並設有主題餐廳「餓虎藏龍 Hungry Tiger Hidden Dragon」。

🏃‍♂️Epicland歷奇王國

🏃‍♂️Namco遊樂競技場

🏃‍♂️24/7 FITNESS（啟德零售館3, 3樓 M3-305及306號舖）

24小時健身中心24/7 FITNESS將會在啟德零售館開設第88間分店。

🏃‍♂️香港慶熙跆拳道（啟德零售館3, 3樓303號舖）

慶熙跆拳道是一間專門教導小朋友跆拳道的專業韓國跆拳道館，這裡是根據年齡分班，由3歲至成人班也有提供。慶熙跆拳道第二新分校將於12月開幕。

🏃‍♂️Flower Pilates（啟德零售館3 L2樓PPR-203號舖）

Flower Pilates 第三間2000多呎分店暫定12月登陸啟德體育園。

啟德零售館。

啟德零售館｜體育運動設施

🏃‍♂️有蓋攀石牆

全港最高17.5米高

🏃‍♂️保齡球場「Top Bowl」

設有40條保齡球道予公眾租用，成人每局45至58元，全日制學生及長者則每局35元至58元

啟德零售館｜餐廳食肆

Bears & Friends（M2-LA211, 2樓, 啟德零售館2）

美珍香（M1-006, G樓, 啟德零售館1）

幸福巷子（Food Gala, 2樓, 啟德零售館1）

幸福．羽（Food Gala, 2樓, 啟德零售館1）

王家沙·花樣年華（M2-201, 2樓, 啟德零售館2）*即將登場

Bowlbie（M1-301 & M1-302, 3樓, 啟德零售館1）

大家樂（M3-106, 1樓, 啟德零售館3）

CHAOLOGY（M3-003, G樓, 啟德零售館3）

吃茶三千（A-007, G樓, 啟德體藝館）*即將登場

曲奇阿嬸（M2-LA103A, 1樓, 啟德零售館2）

鐵牛（M2-103, 1樓, 啟德零售館2）*即將登場

DONQ（M2-119, 1樓, 啟德零售館2）

Enjoy Appolo（A-005, G樓, 啟德體藝館）

初緣（M2-107A, 1樓, 啟德零售館2）

Food Gala（M1-209, M1-210, M1-211, M1-212, M1-213 & M1-214, 2樓, 啟德零售館1）

花鮮甲（Food Gala, 2樓, 啟德零售館1）

GoNuts（M2-016, G樓, 啟德零售館2）

青椰（M2-403, 4樓, 啟德零售館2）

Greyhound Café（M2-112, 1樓, 啟德零售館2）

Grove（M3-004, G樓, 啟德零售館3）

牛角 J（M2-301, 3樓, 啟德零售館2）

HA NOI 越南菜（M3-002, G樓, 啟德零售館3）*即將登場

良茶隅（M2-108, 1樓, 啟德零售館2）

餓虎藏龍（WC-401, 4樓, 運動健康中心）*即將登場

次郎拉麵（M2-201, 2樓, 啟德零售館2）*即將登場

JMT 존맛탱（Food Gala, 2樓, 啟德零售館1）

石磨樂豆（Food Gala, 2樓, 啟德零售館1）

JOMO（M2-LA104A, 1樓, 啟德零售館2）

KAMO（M2-301, 3樓, 啟德零售館2）

肯德基（M3-104, 1樓, 啟德零售館3）

KOMEDA's coffee（M2-B101, 地庫1樓, 啟德零售館2）

本地薑物（M2-106, 1樓, 啟德零售館2）

Manen Bakery（M2-107, 1樓, 啟德零售館2）

敏華冰廳（M1-215, 2樓, 啟德零售館1）

麵堂（M2-317, 3樓, 啟德零售館2）*即將登場

名果店（M1-205, 2樓, 啟德零售館1）

名苑酒家（M2-310, 3樓, 啟德零售館2）*即將登場

蜜滋麻美（M1-207, 2樓, 啟德零售館1）

N＋ Burger（M2-102, 1樓, 啟德零售館2）

安金稻朝鮮拌飯（M1-215, 2樓, 啟德零售館1）

倆仨杯（A-004A, G樓, 啟德體藝館）

胡椒廚房（Food Gala, 2樓, 啟德零售館1）*即將登場

PHI Coffee & Pancake（Food Gala, 2樓, 啟德零售館1）

南洋屋（M2-106A, 1樓, 啟德零售館2）

必勝客（M3-204, 2樓, 啟德零售館3）*即將登場

Pizza Maru（M2-010, G樓, 啟德零售館2）

蝦麵店（Food Gala, 2樓, 啟德零售館1）*即將登場

Sake Z Plus（M2-220, 2樓, 啟德零售館2）

好鍋日子（M1-206, 2樓, 啟德零售館1）

歇脚亭（M2-LA209, 2樓, 啟德零售館2）

麵鮮醬油房周月（M2-316, 3樓, 啟德零售館2）*即將登場

Snack Station（Food Gala, 2樓, 啟德零售館1）*即將登場

蘇哥清湯腩（M3-107, 1樓, 啟德零售館3）

四寶食堂（M3-006, G樓, 啟德零售館3）

譚仔三哥（M3-105, 1樓, 啟德零售館3）*即將登場

陳茶館芋圓甜品專門店（M1-011, G樓, 啟德零售館1）

啊一檸檬茶（A-004, G樓, 啟德體藝館）

The Pantry Club（M3-005, G樓, 啟德零售館3）

蒸廬（M3-205, 2樓, 啟德零售館3）*即將登場

老虎拉麵（Food Gala, 2樓, 啟德零售館1）

真章魚無雙 x TEA BASARA（A-001, G樓, 啟德體藝館）

兩姊妹涼皮 x 株式會社（M1-206, 2樓, 啟德零售館1）

11月底仍被圍封，商場尚未準備開幕。

啟德零售館｜其他重點商舖

🎁日式生活超市AEON STYLE

🎁GU及UNIQLO

GU與姊妹品牌UNIQLO首度聯手進駐啟德零售館，新店即將於本年度12月開幕。

🎁InMart（啟德體育園- 零售館1, 1樓 M1-103號舖）

成立兩年多的InMart開設首間門市，提供獨特的印尼食品，將於12月初開張。

🎁HISSO

服裝品牌HISSO將於12月進駐啟德零售館。

🎁思林教育城（啟德零售館3, 2樓 M3-201號舖）

提供學術課程、體育及藝術等多元化學習機會，涵蓋各個年齡層的教育需求，將於2025年1月開業。

🎁智趣小博士（啟德零售館3, 3樓 M3-302號舖）

幼兒小學教育中心Dr I-Kids 智趣小博士教育中心於2004年成立，對象為3至12歲學童，啟德體育園分校將於12月開幕。

從啟德港鐵站D出口行往啟德零售館。

啟德零售館｜交通方法

啟德港鐵站D出口，沿啟德車站廣場步行約7分鐘

宋皇臺港鐵站D出口，往青年運動場方向行約5分鐘