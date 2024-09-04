轉會熱話｜昔日頂級球星變失業大軍　今夏自由身球員名單星光熠熠

歐洲主流聯賽的夏天轉會窗已然關閉，但不少球員未能覓得安身之所，當中更不乏知名球星。查看現時市場上餘下的自由身球員，名單可謂星光熠熠，將這些球星放在一起，甚至能拼湊出一個頗完整的十一人陣容。



今夏足壇最大轉會，自是麥巴比從巴黎聖日耳門免簽加盟皇家馬德里，英超也因車路士而弄得「七國咁亂」，史達寧外借阿仙奴、辛祖外借車路士，相信讓不少球迷大感意外。不過在他們之外，仍有不少「無班落」的球星。

若將他們結合成一個3-4-3的陣容，這支「失業大軍」更有三名前世界盃冠軍，以及一名頒獎禮常客。

門將：基羅拿華斯（Keylor Navas）

基羅拿華斯曾是世界頂級門將。（Getty Images）

基羅拿華斯是皇馬2015/16球季起歐聯三連霸的功臣之一，之後他轉投巴黎聖日耳門，去年曾被外借至諾定咸森林，但今年5月離開PSG後，37歲的拿華斯至今未有球會羅致。

後衛：曉姆斯（Mats Hummels）

曉姆斯（左）在上季歐聯決賽表現搶眼。（Getty Images）

3個月前的歐聯決賽，35歲的曉姆斯多次獨力破壞皇馬攻勢，交出搶眼表現，更入選2023/24球季歐聯最佳陣容，但最後未能繼續留在多蒙特。這名2014年世界盃得主，今夏曾與皇家蘇斯達、羅馬傳出緋聞，惟最終未有成事。

後衛：祖爾麥迪比（Joel Matip）

麥迪比（紅衫）過去常被高普委以重任。（Getty Images）

祖爾麥迪比近年在利物浦擔任雲迪克拍檔，「紅軍」數年前在歐聯奪冠，又贏得隊史首座英超冠軍，麥迪比絕對功不可沒。他生涯受盡傷患困擾，今年5月約滿離隊後，這名前喀麥隆國腳至今未有班落。

後衛：沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）

沙治奧拉莫斯過去被認為是史上最佳後衛之一，今夏離開西維爾後卻成為「失業大軍」之一。（Getty Images ）

沙治奧拉莫斯這個名字，相信大家再熟悉不過。這名西班牙中堅巔峰時期獲獎無數，包括4屆歐聯、1次世界盃及2次歐國盃冠軍，更9次入選歐洲足協（UEFA）年度最佳十一人陣容，是各大頒獎禮常客，也被認為是史上最佳後衛之一。

不過事過境遷，如今38歲的沙治奧拉莫斯已成為「失業十一人」，他上季加盟西維爾只簽約一年，未獲續約於7月離隊。

中場：比真歷（Miralem Pjanic）

昔日為祖雲達斯主力，如今比真歷卻在阿聯酋「失業」。（Getty Images）

現年34歲的比真歷曾以傳球著稱，不過2020年離開祖雲達斯後，在巴塞隆拿不獲重用，外借至土超的比錫達斯，也未獲一紙合約。這名中場球星隨後加盟阿聯酋的沙迦（Sharjah），卻仍在今夏被放棄。

中場：安祖高美斯（Andre Gomes）

安祖高美斯曾效力巴塞及愛華頓。（Getty Images）

安祖高美斯雖非一線球星，不過他曾為葡萄牙國家隊一員，亦擔任過巴塞隆拿及愛華頓主力。今夏合約到期後，「拖肥糖」未有與這名31歲中場續約，BBC指他有可能會轉戰美職聯。

中場：拉比奧特（Adrien Rabiot）

拉比奧特今屆歐國盃表現不俗。（Getty Images）

上述球員大都過了當打之年，或備受傷患困擾，不過29歲的拉比奧特正值盛年，除了是世界盃得主之外，今屆歐國盃亦表現不俗。他在球會「仕途」愈來愈不順利，今夏終被祖雲達斯放棄，又無球會願接手，原因只有一個——他那個極度難纏的經理人媽媽Veronique Rabiot。

他曾多次傳出有機會加盟曼聯，著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）卻指，紅魔鬼已沒興趣簽入這名法國中場。

中場：迪利阿里（Dele Alli）

迪利阿里曾被大肆吹捧為天才中場。（Getty Images）

迪利阿里曾是英格蘭國家隊及熱刺看重的天才中場，他數年前表現大幅下滑至今，仍不時成為外界焦點，包括去年被比錫達斯放棄、受訪時回憶黑暗童年。這名前英格蘭國腳雖希望重新在英超立足，但一直無法獲得上陣機會，與愛華頓合約在7月結束後，他作為自由身球員賦閒至今。

前鋒：安東尼馬迪爾（Anthony Martial）

28歲的安東尼馬迪爾離開曼聯，但尚未找到落班球會。（Getty Images）

剛加盟曼聯時，安東尼馬迪爾表現搶眼，被外界稱為「新亨利」，因而被寄予厚望。不過他經常受傷患困擾，表現滑落，出場機會亦愈來愈少，終在今夏約滿離開效力多年的紅魔鬼。

馬迪爾其實目前才28歲，相信要找到落班球會不難，法國媒體RＭC Sport指，里爾有意羅致這名回復自由身的法國球員。

前鋒：迪比（Memphis Depay）

迪比在今屆歐國盃亦為荷蘭主力。（Getty Images）

與安東尼馬迪爾同為前曼聯7號及左翼，迪比離開奧脫福後際遇不算差，先在里昂效力5季，各項賽事合計攻入76球，隨後加盟巴塞，並在上季轉投馬體會，不過雙方在今夏提前結束合約。

30歲的迪比近年表現不俗，上季多為後備上陣，但仍在31場各項賽事中攻入9球，今夏歐洲國家盃他仍為荷蘭前線主力。有傳AEK雅典及AC米蘭有意招攬這名荷蘭前鋒。

前鋒：比列錫（Ivan Perišić）

比列錫已屆35歲高齡。（Getty Images）

比列錫被稱作克羅地亞有史以來最出色球員之一，過去效力過不少歐洲大球會，包括國際米蘭、拜仁慕尼黑和熱刺。今年1月他回到小時候曾效力過的家鄉球會夏德（HNK Hajduk Split），不過各項賽事只出戰4場，雙方在8月30日終止合約，這名左翼隨即成為自由身球員，以其35歲高齡，恐怕難再在高水平聯賽效力。